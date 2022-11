Las Palabras tienen la palabra

ABRACADABRA Y OTRAS PALABRAS

Si alguien me está fastidiando mucho entonces decido mandarlo "a la porra", y eso nada más porque mi educación no me permite decir que lo mando a un lugar aún más terrible que estoy pensando. De todas maneras hay que aclarar que cuando se manda a alguien a esa supuesta porra, no quiere decir que se le inste a que vaya al estadio a apoyar a su equipo favorito. Esta expresión de "irse a la porra" tiene su propia historia.

Resulta que en los antiguos regimientos, el tambor mayor llevaba un tremendo bastón que era una impresionante porra y cuando acampaban, clavaban la porra en un lugar escogido para el efecto.

Después, al soldado que se portaba mal, se le hubiera castigado con el clásico "te me vas y te me paras en un rincón". El problema es que en el campamento no había rincones propicios y entonces el castigo era que se fuera a parar junto a la porra para que todo el mundo se diera cuenta de que estaba arrestado.

Hay otras palabras que quisiera ahora compartir con usted. Tenemos a Abracadabra, que es la palabra mágica más común para hacer o deshacer un conjuro. Pero, ¿quién la inventó o de dónde salió? Pues dicen que deriva de Ab Ben Riaj Acadosh que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo en hebreo. ¿Cómo ve?

Aquí le va otra: La partícula anti implica lo opuesto, lo que está "en contra de". Sin embargo, existe un metal que se llama antimonio y yo me preguntaba: "El antimonio está en contra de ¿qué?" y por más que buscaba no encontraba la causa pero ya la encontré. Antimonio quiere decir "anti monjes" pero antes de que piense usted que ese nombre se refiere a las creencias de un metal, le aclaro que el nombrecito le debe su existencia a que antiguamente se usaba como curativo y se les daba a los monjes de un convento y los monjes, en lugar de mejorar su salud, ¡se morían!

Entonces alguien dijo: este metal parece que tiene algo en contra de los monjes, les ha de traer ojeriza porque la mayoría de los monjes que se lo han tomado ya andan "inspeccionando los rábanos por abajo" o sea que ya son difuntitos, ya palmaron.

Y como "casi que" ya me voy, déjeme explicarle brevemente el origen de la palabra "cacique" que es como se le llama al que lidera una comunidad sin tener autoridad para ello. Este cacique es de origen caribeño y significa "el señor de los indios".

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Iza Garza: La diferencia entre "has" y "haz".

LE RESPONDO: "Has" es forma del verbo haber se usa como auxiliar. Por ejemplo: "¿Has ido a México?" mientras que "haz" es forma imperativa del verbo hacer, por ejemplo: "haz la tarea". Para poner las dos formas juntas podríamos decir: "¡Haz la tarea si es que no la has hecho!" Un haz también es un rayo de luz y también es un atado -como decimos, un "manojo"- de leña.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: ¿Morirme? Eso sería lo último que haría en la vida.