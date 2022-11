QUE NO LE GANE LA PEREZA

Es inevitable que nos ataque la flojera, sobre todo cuando es lunes. Levantarse temprano para ir al trabajo o para dejar a los niños en la escuela, prepararles el lonche, tenerles el uniforme listo, lidiar con el tráfico, etcétera. ¡Ay no! La verdad es que todo eso da mucha pereza.

¿Qué es la pereza, por cierto? La pereza, pues es uno de los pecados capitales que nos indica la religión. El que tiene pereza es perezoso -pues claro- o sea que tarda un buen tiempo en sus movimientos. La palabra pereza viene del latín pigritia y esta de piger que significa flojo. Al parecer y según algunos académicos, originalmente la raíz de esta palabra significaba hostilidad y resistencia, pero luego se fue adaptando para convertirse en resistencia pero para hacer el trabajo.

Otra frase "de flojera" es "estar en la modorra", que es cuando pasamos todo el día sin hacer nada y medio adormilados. Modorro es una palabra con muchos significados y entre ello está el de "tener un sueño muy pesado…" que hasta se puede convertir en una enfermedad. Como muchas otras palabras, ésta no tiene un origen muy bien definido, pero entre los etimologistas más acreditados, como lo es Joan Corominas, se da la versión de que es una palabra vasca relacionada con la raíz de "enojado", pero yo no le encuentro mucha relación salvo que cuando me despiertan, por lo general, me pongo de mal humor.

También se maneja la versión de que la raíz de modorro tiene que ver con un árbol sin ramas, por aquello de que el modorro duerme "como un tronco". ¿Usted qué cree?

Existe también la fiaca, que en México no es una palabra que usemos mucho pero en Argentina sí y significa lo mismo: pereza o desgana. Muchas otras palabras existen para describir a la flojera, como en México decimos "estar en la hueva" o "estar de huevón" y el origen de tal frase se la dejo a su imaginación para no entrar en detalles, aunque no creo que tenga una gran dificultad para deducir de dónde surge tal frase.

Molicie es entregarse a una "grata pereza", o bien estar de ocioso, que es precisamente el no hacer nada. De ahí que a lo contrario -que sería estar haciendo algo- se le llame negocio, porque eso es la negación del ocio: neg-ocio. ¡Ah, verdad!

Todo esto se relaciona con el reposar, el descansar, estar confortable que es estar cómodo, y pues para muchos les resulta cómodo estar sin hacer nada. Otras palabras relacionadas, pero que ya se usan más en un tono despectivo, podrían ser holgazán, que es el que está holgado -o que algo le cuelga, se la dejo a su imaginación- o bien, está haragán, que es el que le "rehúye al trabajo" pero que tiene un origen -según la Academia Española- muy escatológico, ya que dice que proviene del árabe y significa "excremento ha sido".

No pues, ¿sabe qué? Mejor me pongo a trabajar. Con permiso.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Nancy Bazán: ¿qué significa la palabra petricor?

LE RESPONDO: Petricor es el olor a tierra mojada, cuando llueve.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Una persona con pereza es un reloj sin cuerda.