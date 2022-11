PARA QUE NO CAIGA EN EL ERROR

Hoy le voy a regalar a algunas pistas para que "le saque la vuelta" a cometer algunos errores comunes del lenguaje y que haga un buen uso del idioma, porque yo sé que usted está consciente de que eso forma parte importante de la comunicación e incluso de nuestra imagen personal.

Lo haré en forma de recomendaciones encabezadas por el "nunca digas…". Aquí va:

Nunca digas "la primer semana". Recuerda siempre que los adjetivos primer y tercer sólo pueden aplicarse a sustantivos masculinos. Por eso es incorrecto decir la "primer semana". Podemos decir el primer día pero a la semana tendremos que aplicarle el adjetivo primera. Entonces en lugar de decir la "primer semana" del tercer día, deberemos decir la primera semana del tercer día.

Nunca digas "la calor". Aunque algunos académicos lo permiten, creo que es un error aplicarle el artículo "la" a un sustantivo masculino que en este caso es el calor. Entonces, en lugar de decir por ejemplo: "está fuerte la calor", debes decir que: "está fuerte el calor".

Nunca digas "veintiún personas". Recuerda que, aunque nos estemos refiriendo a seres masculinos, la palabra persona es femenina, así que debemos decir "veintiuna personas". Un ejemplo: "A la reunión asistieron diez caballeros y once damas. En total fueron veintiuna personas".

Nunca digas: "me doy cuenta que ya no me quieres". En esa frase que estamos usando como ejemplo, falta la preposición "de". Lo correcto sería: "me doy cuenta de que ya no me quieres".

Nunca digas: "aunque no quieras, yo te forzó a decir la verdad". El verbo forzar es irregular y se conjuga como el verbo almorzar. Si no se dice yo almorzo, tampoco debe decirse yo forzo. Lo correcto es: "…yo te fuerzo a decir la verdad".

En general hay que tener especial cuidado con los verbos irregulares: no se dice "yo tosto" sino "yo tuesto". No se dice "yo soldo" sino "yo sueldo". No se dice "yo volo" sino "yo vuelo".

Todas estas son recomendaciones se las hago yo con la mejor de las intenciones, para que, entre todos, usemos mejor al lenguaje. ¿Qué le parece?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Pedro Alejandro: ¿Cómo debe decirse, arbitreando o arbitrando?

LE RESPONDO: Lo correcto es arbitrando.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Gana lo que puedas y mira sereno a todo el mundo, frente a frente, porque no debes nada a nadie.