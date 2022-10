AHÍ VAN UNOS REFRANES

Hoy es un buen día para destacar en este comentario el ingenio y picardía del refrán mexicano…

"¡Ay cocol, ya no te acuerdas de cuando eras chimisclán!" Es un refrán que me gusta. Claro que no cualquiera sabe lo que es un cocol y menos lo que es un chimisclán -ambos son nombres de piezas de pan-, pero el refrán se explica por sí solo. Obviamente va dedicado a los que cuando logran tener poder o dinero desconocen la condición humilde de la que provienen.

"¡Come camote y no te dé pena, cuida tu casa y deja la ajena!" No seas chismoso o chismosa. Tú haz tus cosas y no te estés fijando en lo que hacen los demás, menos si es para divulgarlo. Comer camote es una forma de decir "pasar apuros".

"¡Tú sí estás como el tío Lolo que se hacía pen… solo!" El tonto y el ignorante tienen una gran facilidad para hacerse "eso", o sea para engañarse a sí mismos.

"¡No le hace que nazcan chatos, nomás que resuellen bien!" Una forma muy mexicana de decir: no me fijo en insignificancias, no me importan los detalles, si lo básico está bien. No importa que esto se vea feo, si funciona, bien, con eso me basta.

"¡Ay reata no te revientes, que es el último jalón!" Es una exhortación a que des el último esfuerzo para que no se desperdicie lo que ya has logrado. ¿Cuántas veces nos quedamos en el "ya merito"?

"¡Calmantes montes, pájaros cantantes, alicantes pintos…!" Toda una sarta de disparates lingüísticos para aplicar sólo las primeras cinco letras: ¡Calma…! expresión equivalente a: ¡no te apresures!, ¡momento y nos amanecemos!, o al otro clásico: ¡no comas ansias!

"¡Calandrias: cantan o les apachurro el nido!" O haces lo que te corresponde o a ver en qué palo te trepas, que es como decir atente a las consecuencias.

Y aquí ya mejor le paro… total, barba que se ha de pelar, que se vaya remojando y además cualquier sarape es jorongo, abriéndole bocamanga.

¿A poco no?

ME PREGUNTA Ángeles Cardona: ¿Placer es un verbo y cómo se conjuga?

LE RESPONDO: Sí, placer es un verbo pero sería larguísimo para este espacio darle aquí la conjugación completa. Para mayor facilidad toma en cuenta que se conjuga como "complacer": Yo complazco, tú complaces, él complace… Entonces es: Yo plazco, tú places, él place, etc.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Me gustaría un día ir al cine y ver una película tan buena como la que anuncian para la semana que viene.