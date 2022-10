EL NOMBRE DEL LUGAR CAMBIA

Andaba una amiga mía conociendo Italia y quería saber cómo ir a Florencia, pero nadie le podía dar indicaciones porque parecía que no conocían esa famosa ciudad… ¿Cómo es posible que no conozcan una ciudad reconocida mundialmente como el paraíso del arte?

Eso se preguntaba mi amiga hasta que por casualidad se encontró a un italiano que entendió la causa de la confusión. El problema es que, a Florencia, en Italia, se le conoce como Firenze.

Cuando vamos a viajar a un lugar donde se habla un idioma diferente al nuestro debemos asegurarnos de saber los nombres en el idioma local, porque a veces difieren mucho de como nosotros los conocemos… y eso nos puede traer unos problemones.

Si hablamos de New York y Nueva York, por supuesto que no tenemos mayor problema para identificarla en su idioma, pero con Holanda sí, porque el nombre oficial de ese país en su propio territorio es Nederland. El nombre de Holanda viene de dos vocablos holandeses: holl, que significa "hondo" y "land", que es tierra, o sea tierra honda, pero el nombre oficial de Holanda es Nederland, que significa "País Bajo".

Después mi amiga viajera quiso conocer la patria chica de San Francisco de Asís y se informó que allá se llama Assisi y dijo: "Ándale, así sí…" ¡Así sí baila m´hija con el señor!, expresión muy folclórica que se usa para decir que ahora sí vemos claro el panorama.

Ginebra es una ciudad Suiza que en los mapas en francés aparece como Geneve y no sería raro que uno la confundiera con el puerto italiano de Génova. Es que Geneve y Génova se parecen más que Geneve y Ginebra, ¿no?

Inspirado por las notas del clásico vals Danubio azul quiero conocer ese famoso río, pero resulta que el mapa está en alemán, entonces deberé buscar el Donau, si está en eslovaco el Dunaj, en húngaro el Duna o en rumano el Dunarea.

Transilvania - escrita con 'y' en inglés: Transylvania- es una región que aparece con frecuencia en las novelas de terror porque de ahí era el conde Drácula, pero es en la realidad una histórica región de Rumania que en ese país se le conoce como Ardeal y en alemán como Siebenbürgen.

Está peor el estrecho de los Dardanelos que es el que está entre Asia y Europa, para ser más exactos en Turquía y en el idioma de ese país el nombre es muy diferente. En turco a los Dardanelos se les llama Canakkale Bogazi y en griego Dardanellia.

A propósito del nombre, recordamos también aquel diálogo absurdo:

-¿Qué le pasó al general?

-Lo hirieron en los Dardanelos

-¡Pobre! Ya no va a poder tener hijos.

ME PREGUNTA Michelle Marqueda: ¿Chilango es un gentilicio?

LE RESPONDO: La palabra chilango es un apodo, no un gentilicio, para quienes viven en la Ciudad de México. No existe un gentilicio oficial, unos dicen que es "mexicano", otros "defeño" -por Distrito Federal, pero ya no se llama así-, otros "mexicano capitalino", etc.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dicen que dijo Diógenes al pasar frente a un supermercado: "¡Estoy feliz de ver la cantidad de cosas que no necesito!"