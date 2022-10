las palabras tienen la palabra

EN LA VIDA, O LE BAILAS O TE BAILAN

Y balazos y balazos, y Gumaro no bailaba. Y más balazos y Gumaro no bailaba. ¡Cómo iba a bailar, si ya se lo habían bailado! Así dice en una de sus geniales canciones Lalo González "Piporro"… y lo menciono porque hoy le platicaré del baile.

En todas las culturas, en todas las naciones, el baile como el canto adquiere grandes dimensiones y con frecuencia llega a niveles de ritual.

En México, ni se diga. Evoquemos, por ejemplo, a los matachines que veneran a la virgen bailando y que son reminiscencias de aquellos danzantes de la época prehispánica cuando todavía no llegaban a nuestro suelo los españoles con sus afanes de evangelización.

La palabra baile en nuestro idioma cotidiano tiene connotaciones de todo tipo. A Gumaro, el de la piporresca canción, su rival en amores le disparó "a las patas" para humillarlo haciéndolo bailar un zapateado al esquivar los balazos. El problema fue que su rival era el bizco Praxedes, que con un ojo le apuntó a las patas, pero el otro le estaba apuntando al corazón y fue el que le pegó. Así fue como "se lo bailaron", o sea que lo despacharon al otro mundo.

En este caso a Gumaro le tocó bailar con la más fea, expresión que indica mala suerte, cuando te toca llevar la peor parte.

Todavía en los pueblos, donde la gente es más tradicional que en las ciudades, puedes escuchar a los jóvenes decir: ¿dónde es el baile? porque parte del entretenimiento de cada semana es practicar el arte de Terpsícore, que es la musa de la danza. Ahora que si te "llevan al baile" quiere decir que te embaucaron, que te engañaron o sea que te hicieron topillo, o que te acomodaron una friega de perro bailarín, porque estos animalitos llevan una vida muy sufrida.

Cuando a pesar de riesgos o de los costos, vas al baile o a un viaje o a disfrutar algún otro acontecimiento, si alguien te lo "echa en cara" tu dirás: "Y lo bailado ¿quién me lo quita?" lo que significa que ya gozaste y valió la pena darte ese lujo, aunque después tengas que enfrentar por ello problemas posteriores.

Los jóvenes andan de "huelebailes", aunque algunos pobres van al baile y se quedan bailando con los ojos porque no hay con quien bailar o las muchachas no traen ganas de "mover el bote" y pues les dicen que "están esperando a una amiga" o algo así.

Algunos bailes actuales son extraños para los que ya no estamos tan jóvenes. Yo veo que los chavos se retuercen como almejas con limón frente a las chicas y ya. Antes tratábamos de iniciar una conversación mientras estabas bailando, pero ahora no, y con la música a un volumen tan alto, pues menos, porque ¡no entiendo lo que me dicen!

En fin, cada quien habla según como le haya ido en el baile… ¿A poco no?

