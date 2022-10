EL PÁJARO ES GORRIÓN

Los pájaros son una de las partes más bellas de la naturaleza, con sus cantos y sus vuelos, también con su colorido plumaje, aparte de que nos llenan de ternura cuando contemplemos cómo quieren a sus polluelos recién nacidos que se pasan el día con el pico abierto a más no poder, esperando que mamá pájara les llene el gaznate de granitos o gusanitos o alguno de esos manjares que a ellos les encantan. ¡Qué bonitos!

Si vamos a la palabra, veremos que pájaro viene del español antiguo pássaro y ésta del latín vulgar passer, que es el gorrión. El nombre de los pájaros se aplica también a muchas otras cosas, unas buenas y otras no tan buenas. "¡Pajarito, pajarito!" nos decía -y nos sigue diciendo- el fotógrafo para que fijáramos la vista en el lente de la cámara y no saliéramos en la foto bobeando o "pajareando" hacia otro lado.

"Cuando vayas a México, niña, cuando vayas a la Capital, cinco pesos será el mejor precio que por ellos ahí te darán…" así decía La Pajarera, una tierna canción dedicada a aquella linda muchacha que se iba a la gran ciudad a vender pajaritos sin que tuviera para nada los remordimientos ecológicos que tendría ahora.

De hecho, en esos "antaños" había pajaritos que adivinaban la suerte. El tipo llevaba al avecilla en una jaulita y si usted le daba unas monedas -al señor, obviamente-, el pajarillo tomaba un papelito de un montón que tenía y se lo entregaba a usted para que leyera lo que le deparaba el destino. O sea que era una forma de decir los horóscopos, igual de falsa pero mucho más romántica.

Había una tela -no sé si todavía exista- medio "chafa" a la que se le conocía como "ojo de pájaro" supuestamente porque la textura de la tela simulaba ser eso: el ojo de un pájaro, aunque ahí se podía también uno imaginar que era un ojo de pescado o de alguna otra criatura.

Hay dichos y refranes que llevan en su texto el concepto que estamos tratando: "más vale pájaro en mano que ciento volando", es uno de ellos y el otro que viene de pronto a mi mente es el de "matar dos pájaros de un tiro".

También hay canciones de pájaros como aquella del Pajarillo barranqueño y también el Gorrioncillo pecho amarillo, así como la que entona la trova yucateca y que dice "Tengo un pájaro azul, dentro del alma…"

Y si de canciones de pájaros hablamos, está la de Pajaritos a volar, que la compuso el suizo Werner Thomas y que originalmente era El baile del pato pero después se le puso el título oficial como El baile de los pajaritos.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Luis Correa: "¿Por qué la palabra "pie" no se acentúa y la palabra "ciempiés" sí?"

LE RESPONDO: Pie no se acentúa porque escrita así es monosílaba y las monosílabas no se acentúan. Ciempiés sí lleva tilde porque no es monosílaba y es aguda terminada en 's'.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Lo que más irrita a los orgullosos es el orgullo de los demás.