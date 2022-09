Las palabras tienen la palabra

EL ÁLBUM ES BLANCO

El alba es el tiempo de la mañana en que empieza a aparecer el día. Entonces todo lo albo es lo que tiene el color del día cuando empieza a amanecer. ¿Y cuál es ese color? Pues el blanco, pero eso ya lo sabía usted, ¿verdad?

La alborada entonces es el alba, el momento en que surge la luz del día y las personas que tienen el cabello de ese color (el color del alba o sea el blanco) son los albinos, adjetivo que se extiende a todo ser vivo que presenta ausencia congénita de pigmentación, por lo que su piel, pelo, iris, plumas, flores, etc., son más o menos blancos, a diferencia de los colores propios de su especie, variedad o raza. Albino es también nombre de persona y así se llamaba mi abuelo, que era sumamente claro o blanco en sus acciones.

En tiempos del Imperio Romano había un tablero donde se exhibían públicamente los edictos que eran los mandatos de la autoridad, o sea que el tablero ese venía siendo el equivalente al diario oficial de la federación. El tablero generalmente era blanco y por tal motivo se le llamaba álbum. El vocablo álbum lo heredamos hasta llegar a nuestras generaciones actuales, pero ahora ya no necesita ser blanco y ya no es un tablero sino un libro que se dice "en blanco" porque no presenta textos ni impresión alguna sino que sus páginas son para preservar en ellas fotografías, sellos de correo, autógrafos y cosas de ese estilo.

Hay algunas palabras que empiezan con albo, como albornoz que es una capa con capucha, o como albañil, el que todos conocemos y que es un trabajador que construye casas y edificios con materiales como cemento y ladrillos, que con frecuencia se confunden y se dice que provienen de la misma raíz latina que el color "albo" y se piensa que los albornoces se llaman así porque originalmente eran blancos o el albañil porque construye principalmente paredes blancas, pero no es así.

Albañil y albornoz, como la mayoría de las palabras de nuestro idioma que empiezan con la partícula "al", provienen del árabe, porque en ese idioma esa partícula en muchos casos era o es equivalente al artículo "el". Albañil proviene de al y banni que en árabe es un constructor, mientras que el albornoz se original en al y burnus que es precisamente una capa con capucha.

También son de origen árabe: alberca, almohada, alacena, aldaba, alcaparra, albaricoque -que nosotros conocemos como durazno- y muchas palabras más que forman parte de nuestro español.

ME PREGUNTA Rogelio Vázquez: Le escribo sólo para preguntarle sobre el significado de una palabra: "epóxico".

LE RESPONDO: Es un compuesto químico poliepóxido y que se endurece cuando se mezcla con un agente catalizador. Este compuesto comercialmente se conoce como Epoxi y es un pegamento muy resistente que se forma al momento de usarlo mezclando dos sustancias. Por esa misma razón, a estos pegamentos se les llama epóxicos.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: No me asusta el terrorismo. He estado casado por catorce años.