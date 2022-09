EL GUSTO DE ESCRIBIR

Estar involucrado en el mundo del lenguaje me ha traído grandes satisfacciones con el paso de los años. Entre otras cosas, me ha permitido conocer a mucha gente que tiene la misma afición a las palabras que yo, intercambiar ideas con gente muy "cuerda" -o sea, que sabe mucho- sobre la comunicación y el lenguaje, personalidades amantes de la cultura que me han dado regalado conocimiento que definitivamente, de otra manera, no hubiera podido obtener.

Este rollo de escribir -como lo hago gustoso en este espacio, mi querido lector- me recompensa con aprender más cada día, así como conocer tanto a autores reconocidos, como a aquellos escritores que apenas van naciendo.

No crea usted que me refiero a un bebé que apenas está saliendo del vientre de su madre y ya trae su pluma o su computadora para escribir… aunque si usted conoce a alguno así, me encantaría conocerlo. Me refiero a escritores nuevos, a aquellos que se lanzan valientemente a la incierta aventura de escribir formalmente cualquier cosa: un artículo, un cuento, un ensayo, o ya de plano un libro.

Muchos de nosotros tenemos el sueño de ser escritores más que cualquier otra cosa, pero para hacerlo, como con todo, pues hay que hacerlo realidad…y ahí ya no cualquiera se atreve. Entonces, cuando veo que alguien se lanza a hacerlo, siento un orgullo que difícilmente podría explicar con palabras -aunque me dedique a esto- cuando por fin logran tener publicado su libro, ese sueño que tuvieron en algún momento y que ahora han podido concretar, aunque pareciera imposible al principio...

