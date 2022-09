Las palabras tienen la palabra

EL CASADO ES CÓNYUGE

Si eres un casanova, entonces andas "echándole los perros" a las damas por doquier, para conquistarlas, pero no te casas con ellas. El que sí se casa y además con dos a la vez es el bígamo y si se casa con más de dos ya entra automáticamente en la categoría de los polígamos. Pero que conste: el adjetivo opera siempre y cuando el individuo se case con ellas, con las individuas y no nada más que ande ahí con ellas, en la fiesta y diversión sin compromiso.

Los términos bigamia y poligamia se aplican también a la mujer. No es el caso de aquellas que se casan con uno y luego se divorcian para casarse con el siguiente. Ellas no son bígamas ni polígamas; en todo caso serían reincidentes porque tienen varios cónyuges pero no simultáneamente.

Déjeme señalar específicamente la palabra "cónyuges" para que cuando lo vea escrito así no vaya usted a pensar que es un error de dedo, lo que verdaderamente podría llamarse "un error digital" porque digital es lo que implica el uso de los dedos.

La palabra "cónyuges" así se escribe. Es lo correcto y no cónyugues como algunas personas la usan. Cónyuge -con la 'g' en sonido fuerte como si fuera jota- proviene del latín coniugis que significa "con el mismo yugo", o sea que de los romanos para acá la cosa sigue igual.

Al hecho de que una mujer tenga varios hombres, se case o no con ellos, se le llama poliandra, de poli "muchos" y Andros, "hombre". Otra palabra relacionada con el tema es consortes. Los consortes son los esposos, los que decidieron "unir sus destinos" como se dice o se decía en las páginas de "sociales" de los periódicos.

La palabra "consorte" se refiere etimológicamente -o sea, de acuerdo con sus raíces- a dos que tienen la misma suerte y entonces, ya nada más faltaría aclarar si buena o mala suerte.

Los que se están casando en este momento son los "contrayentes", porque a partir de ese momento están contrayendo… pero cuidado, porque contraer es estrechar o apretar, pero no se refiere a eso, se refiere a que contraen nupcias. Tampoco es como para alburearlos tan descaradamente.

ME PREGUNTA Gerónimo Jiménez: ¿cómo se debe decir: "estoy estreñido" o "estoy extreñido"?

LE RESPONDO: La palabra correcta es "estreñido" y por supuesto, genéricamente el problema se llama estreñimiento.

