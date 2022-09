SU MAJESTAD, LA REINA

El mundo está conmovido por el fallecimiento de la reina Isabel II, o bien: Isabel Alejandra María, que es su nombre completo. Por todos lados y en todos los medios se menciona, destacando miles de historias que giran alrededor de su persona y en general de la familia real. Que si realmente tenía mucho dinero, que cómo será el funeral, que si existe todo un protocolo para asegurar la corona mientras se hace la sucesión… Vaya usted a saber qué tanto de esto sea realidad y qué tanto puro invento de la gente, pero de que se estará hablando de ello por un buen tiempo, eso es un hecho.

En periódicos, televisión, Internet, redes sociales existe esta inundación de la reina y con ello, también una inundación de errores que he notado en las noticias… no digo nombres -por supuesto que no- pero por todos lados he visto algunas equivocaciones que, a mi consideración, vale la pena que precisemos, al fin y al cabo ya sabe usted que aquí nos encanta hacer eso.

Lo primero que noté es que se usan los nombres de Reino Unido y Gran Bretaña como sinónimos, como si fueran lo mismo, y no es así. El nombre oficial del país es Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, pero para que no se le haga tan difícil, nos dejan poner nada más Reino Unido y con eso está bien. Pero Gran Bretaña, a su vez, está formada por Inglaterra, Escocia y Gales, y el Reino Unido incluye esto -o sea, Gran Bretaña- pero también Irlanda del Norte… y si no me los incluye, los irlandeses se ponen muy bravos, así que cuidado.

El sustantivo "reina" lo he visto también escrito como reyna y Reina -o Reyna- pero bueno, no se trata de que todo mundo lo escriba como se le dé la gana, porque reina se escribe con 'i' latina y éste, como todos los demás cargos nobiliarios -o sea, de la nobleza, no confundir con "mobiliarios" porque no son muebles ni casas- se escriben con la inicial minúscula.

También, cuando se refieren a ella como "su alteza real", "su excelencia" o "su majestad", normalmente van con minúscula, pero la Real Academia nos dice que podemos ponerle -si así queremos- mayúscula: Su Majestad, cuando no ponemos el nombre propio porque éste viene a sustituirlo. O sea que puede usted escribir su majestad o Su Majestad y no ha problema, pero si pone el nombre, entonces debe ir con minúscula: su majestad Isabel II.

Normalmente los nombres propios no se traducen, pero en este caso no hablamos de cualquier persona… ¡es la reina! Así que cuando se trata de personajes tan importantes, la Academia nos dice: "bueno, lo puedes traducir para que todo mundo lo entienda", entonces en el caso de la reina Elizabeth Alexandra Mary Windsor, queda como: Isabel Alejandra María Windsor. No estuvo tan complicado.

Podrá estar uno a favor o en contra de que sigan existiendo este tipo de monarquías en el mundo, pero de lo que no hay discusión es que la reina Isabel es una mujer carismática que fungió admirablemente como un verdadero eslabón que unió a las comunidades inglesas y a las de muchas otras partes del mundo.

Descanse en paz.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Fabricio Luna: En el futbol, si quien dirige el partido es mujer, ¿debemos decirle "la árbitro" o "la árbitra"?

LE RESPONDO: Lo correcto es "la árbitra", que así está aceptado.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Frase de la reina Isabel II: "Vale la pena recordar que son los pasos pequeños, no los pasos gigantes, los que traen el verdadero cambio".