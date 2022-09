TIENEN LA SANGRE AZUL

"Esta muchachita no se va a casar nunca. Ella está esperando a que llegue un príncipe azul y pues eso nada más pasa en los cuentos…" así comentaba -por no decir que chismeaba- una de mis abuelas con sus amigas que eran de su misma edad y que compartían ciertas ideas que ya no están tan vigentes en nuestros días.

Lo que me llama la atención de la frase es lo del "príncipe azul", porque sabemos bien que el príncipe no es que sea un "pitufo" con la piel azul, sino que su sangre es de la realeza y se dice que ellos -todos los de la realeza- tiene la sangre de color azul. Evidentemente esto no puede ser cierto, pero ¿de dónde sale tal cosa? Le platicaré la historia, aunque le advierto que es un poco (mucho) racista pero así es como la he encontrado.

Allá por el siglo VIII los moros invadieron grandes extensiones de la Europa meridional, o sea de la parte sur europea y se quedaron ahí a vivir casi 500 años. La región invadida incluía por supuesto a la Península Ibérica donde se ubican España y Portugal y en todo ese tiempo las costumbres, el idioma y en general, la vida de los invasores y de los invadidos, se mezclaron. El detalle es que los moros son de piel oscurita y los españoles estaban muy orgullosos de ser blancos. Precisamente la palabra moreno se origina en que era el color de los moros, por si usted se lo preguntaba.

Al mezclarse ambas razas empezó a haber españoles de tez oscura, cosa que a algunos aristócratas no les gustaba y hasta eso, los moros que eran los que gobernaban las tierras invadidas, le dieron chance a esa "gente de la alta" de que vivieran en las montañas de Castilla con la promesa de que ahí nadie los iba a molestar.

Viviendo en esa área especial, los rancios aristócratas españoles evitaban asolearse porque no querían ponerse prietitos para que no se creyera que se habían juntado con esa "chusma" -según ellos- y como consecuencia, por no exponerse nunca a la luz del sol, se empezaron a poner no sólo blancos sino pálidos, descoloridos y las venas se les traslucían por todo el cuerpo.

Las venas, como usted sabe, llevan la sangre contaminada a los pulmones para ser purificada y esas venas tienen un color azul. Por eso, a los castellanos de la clase alta se les llamaba "gente de sangre azul" y cuando los ingleses se enteraron de ese detalle, decidieron también aplicar el mismo término a sus aristócratas.

Por si usted no lo sabe, la palabra aristócrata se aplica a la gente que pertenece a la aristocracia -¿a poco?- y la aristocracia originalmente era un sistema en el que el poder político residía en unos cuantos que pertenecían a una clase privilegiada, generalmente adquirida por herencia.

Ahora se le llama aristócrata a la gente de la alta sociedad, aunque no tengan poder político… o la sangre azul.

Y seguramente usted y yo conocemos a algunas personas que se sienten como si tuvieran la sangre azul… ¿a poco no?

ME PREGUNTA: Luz Macías: ¿Cómo es correcto decir: pistache o pistacho?

LE RESPONDO: El Diccionario de la Academia hace una diferenciación: pistacho es el fruto del pistachero y el pistache es el dulce o helado que se hace con el pistache.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Si quieres igualdad, sin duda la encontrarás en el umbral de la muerte.