OJALÁ LES APRENDIÉRAMOS ALGO

Cuando en la escuela primaria me pedían que citara los nombres de los cinco continentes, siempre seguía el mismo orden: América, -claro, el nuestro era el primero- Asia, Europa, luego de pensarle un poquito citaba a África y luego batallaba un poco para ubicar al último: Oceanía.

Es que Oceanía se me figuraba que era un continente hecho en pedacitos, un montón de islas que parecen formar una especie de rompecabezas y que tiene como hermano mayor a Australia, país al cual me imaginaba lleno de canguros más que de seres humanos.

Después de Australia todo lo demás eran sólo pedacería, hasta que un maestro me dijo: "oye, te está faltando un país muy importante de Oceanía que es Nueva Zelanda". Efectivamente, Nueva Zelanda es un país sui generis, expresión latina que quiere decir "único en su género". Realmente es un país lleno de particularidades que para nosotros resultan algo extrañas.

Para empezar, este insular país tiene dos nombres porque puedes decirle Nueva Zelanda o Nueva Zelandia y nadie se va a enojar porque usas un nombre o el otro. Insular quiere decir que está formado por islas, en este caso dos principales que con muy poca originalidad son llamadas la Isla Norte y la Isla Sur.

Este país regala a sus habitantes y a quienes lo visitan una gran cantidad de paisajes que te quitan el aliento por lo impresionantemente bellos que son. El nombre de Nueva Zelanda significa "el lugar de la gran nube blanca" y está a dos mil kilómetros de Australia en el Mar de Tasmania. Es un país desarrollado que se posiciona en altos lugares dentro de escalafones internacionales sobre muchos temas. Pero lo más destacado de este país es que… ¡no hay corrupción!

Así es, lo lee usted bien: no existe la corrupción en Nueva Zelanda. ¿Cómo le hicieron para acabar con ella? No, pues no acabaron con ella, simplemente no existe. "Ah, entonces ¿llegó un nuevo presidente que dijo que ya no hay corrupción y entonces se acabó la corrupción? No, mire, lo que pasa es que en Nueva Zelanda hay un alto nivel de educación y de libertad económica, pero sin duda lo que más destaca es su índice de desarrollo humano que lo posiciona en el sexto lugar en el mundo.

Eso es lo que hace que no exista la corrupción: el comportamiento educado de la gente… no los gobernantes, no la policía… ¡es la gente! Los habitantes de este gran país saben que la responsabilidad de mantener un buen nivel de vida sin corrupción es totalmente de ellos. Y funciona muy bien.

Destaca también -¡que la envidia nos invada!- su limpia democracia. En general todos estos factores sitúan a Nueva Zelanda como el país más libre y con el mayor respeto a los derechos civiles en todo el mundo.

¿Cuándo cree usted que así seamos en México?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Gerardo González: ¿Cuál es el plural de póster?

LE RESPONDO: Aunque pocas personas lo usan, el plural correcto de la palabra póster es pósteres.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: muchos tragos es la vida y un solo trago es la muerte.