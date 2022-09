LOS OLORES

Es muy útil el contar con el sentido del olfato, así como con los otros sentidos del cuerpo humano. Poder percibir los olores nos crea emociones placenteras o molestas, dependiendo del tipo de olor, pero además nos brinda información sobre el entorno en el que estamos.

El gas que se usa para combustión doméstica es inodoro, o sea que no tiene olor pero se le pone uno para que te des cuenta cuando hay un escape y que sirva como aviso de alarma y poder prevenir una explosión. Ahora que, cuando alguien dice "huele a gas", puede ser que se esté refiriendo a gases estomacales y esos no necesitan que se les ponga olor porque generalmente ya lo traen, por cierto, nada agradable.

Expresiones como "huele a chivo" y "huele a león de circo" indican también olores desagradables y aunque nunca me he puesto a oler un chivo, me imagino perfectamente el olor que tiene. En cuanto al león de circo, en realidad lo del circo sale sobrando pues no creo que los leones en la selva huelan más bonito.

Así es como nos damos una idea de lo importante que es el sentido del olfato en nuestras vidas. Hace poco tiempo me puse a la moda y me dio COVID, y aunque nunca estuve realmente grave, si tuve síntomas muy molestos y entre ellos estaba el hecho de no poder percibir olores. A las personas que no huelen… o sea, que no tienen este sentido, se les llama anósmicos. La palabra anosmia viene del griego an que equivale a "sin" y osmé que quiere decir "olor". Debe ser muy difícil vivir sin olfato, sin tener la oportunidad de disfrutar el aroma de las flores, el olor a tierra mojada, o el olor a comida sabrosa que nos hace despertar el hambre. Lo experimenté por unos días y no me gustó nada.

Permítame también hacer la diferenciación entre aroma y olor, porque el aroma es un sustantivo masculino que se refiere a un olor agradable, aunque a veces lo usamos irónicamente para indicar fetidez, es decir hediondez o hedor como se le llama al mal olor.

Si nos topamos con alguien a quien la higiene personal le importa muy poco, le diremos la vulgar expresión "huele a patas", y así tenemos también la halitosis que sufren algunas personas cuando tienen mal aliento, aunque algunas veces no es por falta de higiene sino por problemas en el aparato digestivo.

También usamos el verbo oler en sentido figurado cuando decimos: "este asunto huele mal" o cuando llega algún suceso desagradable alguno de los involucrados puede ser que diga: "esto yo ya me lo olía", o sea que ya sospechaba de ello.

Hay algunos animales como el zorrillo cuya defensa es el olor. Cuando se siente atacado este bello animalito te lanza un líquido hediondo que no te lo vas a poder quitar en mucho tiempo.

Por último déjeme hacerle la aclaración de que oler y olfatear tampoco son la misma cosa, porque olfatear es oler con ahínco y persistentemente.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Karla Gómez. ¿Cómo se les dice a los que viven en San Pedro?

LE RESPONDO: Se les llama sampetrinos.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La audacia se adquiere conociendo el mundo y la discreción conociendo al hombre.