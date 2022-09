Las palabras tienen la palabra

Muchas cosas han cambiado en los últimos años, con una gran cantidad de novedades que diariamente se incorporan a nuestra vida. Lo que antes tardaba décadas o hasta siglos en llegar a nosotros ahora lo hace en cuestión de escasos meses.

Ahí está el teléfono móvil -el celular, pues- que tardó más de un siglo en evolucionar desde su invento "padre", o sea, del teléfono convencional. Sin embargo, una vez que llegaron los teléfonos celulares a nuestras vidas, en cuestión de pocos años evolucionaron en tamaño y capacidades hasta convertirse en las computadoras portátiles que son ahora, con capacidad de almacenar y procesar grandes cantidades de información, tomar fotografías, videos, grabar audios y transmitir todo esto a increíbles velocidades a través de internet. No deja de sorprenderme que ahora existan filtros para la cámara de un móvil que agregan efectos especiales al video en tiempo real, lo que antes requería horas y horas de edición para hacer algo digno, ahora se obtiene al instante. Es realmente increíble.

Una vez que llegó la era digital todo se aceleró. Ya existían desde antes los discos de música, esos que conocemos como viniles por el material con el que se fabricaban y que siguen circulando por ahí… de hecho ya se están fabricando de nuevo, ¿lo puede usted creer? Pero bueno, la cuestión es que cuando se empezó a grabar la música de manera digital con la introducción del disco compacto -sí se acuerda del CD, ¿verdad? -evolucionó a la velocidad de la luz, tanto que ahora ya no es necesario siquiera tener un disco porque basta con tomar el celular y buscar la pieza que queremos reproducir… ¡ahí está toda la música!

Ya mucha gente ni siquiera tiene teléfono fijo en su casa. Ya no existen los -alguna vez- famosos videoclubes en los que se rentaba una película y luego había que regresarla porque si no hasta multa te cobraban… y si no la rebobinabas te cobraban extra. Imagínese hoy… ¡qué flojera! Ahora prendes la tele y ahí tienes todo el catálogo de películas y series que quieras para que la elijas y las veas muchas veces.

Así es ahora y nos hace preguntarnos: ¿ahora qué irán a inventar? Pues quién sabe, pero muchas de estas cosas nos hacen guardar recuerdos muy gratos de tiempos en los que éramos jóvenes y bellos… bueno, dejémoslo en jóvenes nada más.

Será por la nostalgia que sentimos por aquellos tiempos que muchas de estas cosas están volviendo a ser moda y a usarse por quienes las ven con añoranza y otros, los más jóvenes, supongo que por curiosidad. Hasta las series norteamericanas como Los dukes de Hazzard, El auto increíble, Macgiver e infinidad de películas como La Guerra de las galaxias están siendo retomadas para aprovechar la nostalgia de los adultos y "ganchar" a las nuevas generaciones.

Total que en realidad ya no sabemos si seguimos avanzando rápidamente o si, en cambio, nos hemos estancado como humanos en nuestra capacidad para crear. ¿Usted qué piensa?

ME PREGUNTA Maribel Sandoval: ¿Cómo se conjuga el verbo abolir en tiempo presente?

LE RESPONDO: Hasta hace muy poco se consideraba un verbo defectivo y no se podía conjugar en tiempo presente. Ahora la Academia Española lo ha modificado y es un verbo regular, así que se conjuga: yo abolo, tú aboles, etc. No es correcto conjugar como: yo abuelo, tu abueles, etc.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Aprovecha el día de hoy. Fíate del mañana lo menos posible ¿Cómo dijo?