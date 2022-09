ENFERMO SIN FIRMEZA

Después de tanto tiempo de luchar contra el contagio, finalmente me dio Coronavirus. Afortunadamente, con las vacunas, ya la cosa no se vuelve tan grave con esta enfermedad, pero de cualquier forma, no es nada placentera. El cuerpo trata de defenderse de este terco bicho, subiendo la temperatura y manifestándose con otros mecanismos de defensa que a uno lo dejan realmente tirado en cama sin ganas de hacer nada… al menos, así estuve casi una semana.

Cuando llega cualquier enfermedad hay dolor en el organismo o en el bolsillo y muy frecuentemente en las dos cosas, aparte ¡claro! De que una enfermedad, por leve que sea, es una especie de acercamiento al momento en que te cargue "Patas de Cabra" o sea, al momento en que te mueras. Lo de patas de cabra es porque en algunas culturas el demonio se representaba por un animal terrible que tenía las patas como uno de esos ejemplares del ganado caprino.

Cuando estás enfermo pierdes la salud, o sea que no estás sano. La palabra enfermo viene del latín infirmus que es "el que no está firme, el que está débil, o sea que no está fuerte". La enfermedad es pues la alteración más o menos grave de la salud.

El enfermero o enfermera es la persona que cuida a los enfermos y se encarga de que haga lo que tiene que hacer y de que no haga lo que no debe, porque ya ve usted que cuando hay alteración de la salud, la situación especial requiere un comportamiento fuera de lo usual y si de veras queremos recuperar la salud debemos seguir las instrucciones precisas de quien está autorizado profesionalmente para darlas, las instrucciones.

El o la enfermera se ocupa también de que el enfermo tome sus medicinas de acuerdo con las instrucciones que haya dado el médico. La palabra médico proviene del latín mederi que es curar, aliviar o cuidar y las medicinas o medicamentos son las sustancias que el médico ordenó para que el sujeto pueda recuperar la salud lo más pronto posible.

También hay que mencionar que a cada rato nos están recordando que no hay que automedicarse, o sea que no hay que recetarse uno mismo las medicinas o el tratamiento que debe seguir para aliviarse, ni tampoco seguir las indicaciones de una persona que no tenga conocimientos, creyendo que porque éste o aquel medicamento le funcionaron bien para aliviarse, va a suceder lo mismo con otra persona.

No todos los organismos son iguales aunque a veces así lo parezca, así que las reacciones de una u otra persona a un mismo medicamento pueden ser muy diferentes, de ahí el peligro de la automedicación.

Ahora me retiro pidiéndole a usted, mi querido lector, que se cuide mucho y deseándole completa salud, porque eso de estar enfermo, de verdad que ¡no es de Dios!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA: Cris Peña. ¿Es correcto usar la palabra cuatrimestre?

LE RESPONDO: Sí. En el Diccionario de la Real Academia Española ya se incluye, al período de cuatro meses podemos llamarle cuatrimestre o tetramestre.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Hay que darle sentido a la vida, ya que ésta realmente carece de sentido.