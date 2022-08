las palabras tienen la palabra

EL DIFÍCIL CAMINO DEL ARTE

Para cualquier persona es difícil de entender -o más que de entender yo diría que es difícil de digerir- la crítica cuando va dirigida a un trabajo nuestro. Me refiero especialmente a un trabajo artístico, esencialmente creativo en alguna de sus manifestaciones: música, pintura, cine, literatura, etc. Y por crítica me refiero al análisis, juicio o discernimiento y opinión acerca de un hecho o una obra determinada.

Todos nos sentimos con alguna vocación artística, entonces un día te animas a emprender un trabajo, una obra que realizas con la ilusión de que sea reconocido por la gente, especialmente por los críticos. Realizas tu obra, la muestras, es decir que la pones a la consideración del público y entonces viene un crítico o uno que se siente autoridad para criticar y dice que tu obra es un mugrero, que no tiene ningún valor artístico y así derrumba tus ilusiones.

Lo que pasa es que generalmente no nos ubicamos en la realidad. Una señora escribe un libro de poemas y ya se siente poeta. Un chavo escribe una novela y ya se siente escritor, y piensa que su trabajo va a ser un best seller y que va a llegar a ser un caso como el de Harry Potter cuya autora es actualmente una de las mujeres más ricas del mundo.

El error es que piensan en "lo que quiero ser" y no "en lo que quiero llegar a ser". El camino de lo artístico es largo y difícil. Piensas en la sra. Rowling -la autora de Harry Potter- ya exitosa y ganando mucho dinero, pero no piensas en lo que tuvo que pasar para llegar ahí. No piensas en que de doce casas editoriales la corrieron porque pensaron que Harry Potter era una basura.

No piensas en que Los Beatles, cuando nadie los conocía, fueron a Decca Records, una de las disqueras más importantes del mundo en ese tiempo y los rechazaron porque según ellos su música estaba obsoleta, es decir, pasada de moda.

En estos dos casos que le comento, ellos perseveraron y llegaron a ser famosos, pero también hubo cientos, tal vez miles de artistas frustrados que intentaron el mismo camino y, a pesar de que eran muy buenos y que perseveraron, nunca llegaron a tener el éxito anhelado, ni artístico ni económico ni nada. Esa es la realidad.

Guillermo del Toro, conocido -ahora, claro- director de cine que ha obtenido varios premios Óscar y muchos otros también importantes, lo ha dicho muy claramente en las pláticas y clases que imparte: "La gente se fija solamente en los momentos de éxito, porque esos son los que salen a la luz. Entre éxito y éxito nadie tiene idea de la cantidad de veces que he fracasado, que me han cerrado puertas, que mi trabajo no es aceptado… pero si no pasas por esas situaciones jamás llegarás al siguiente éxito… o al primero siquiera".

Entonces, ¿quieres ser artista? Muy bien. Empieza a recorrer el camino pero prepárate para soportar el éxito pero sobre todo el fracaso. Prepárate para luchar arduamente y tendrá que irte mal para que, eventualmente, te vaya bien.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Cristina Casas: ¿Qué significa la expresión "ya salió el peine"?

LE RESPONDO: Es una metáfora cuando empiezan a aparecer verdades incómodas. Completa sería: "ya apareció el peine y los piojos empiezan a salir".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dijo John F. Kennedy: "El éxito tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano".