Las Palabras tienen la palabra

NO SE PREOCUPE POR ELLOS

En todas las épocas los jóvenes quieren tener su propio lenguaje muy exclusivo para que no lo entiendan los mayores y después, ¡se quejan de que no les entienden!

Muchas, muchísimas personas me comentan que están preocupadísimos por cómo se expresan ahora los jóvenes, sobre todo en redes sociales. Que no saben hablar y muchos menos escribir, que utilizan mal las palabras y que se "comen" letras para ahorrar espacio y tiempo. Sí es cierto, así lo hacen. Escriben acrónimos como LOL o ALV, ¿y qué significan? Los mayores se quedan en la oscuridad.

Hace un par de meses estaba en un evento de una editorial, se me acercó una señora con un severo rostro de preocupación y me dijo: "Señor Ricardo, oiga, yo sé que usted sabe mucho del lenguaje, ¡ayúdeme por favor! ¡Ya no sé qué hacer! Mire, es que mi hijo, en la escuela va a pasar de secundaria a preparatoria y escribe muy mal. Ya he visto cómo escribe en las redes sociales, en el WhatsApp, ¡escribe 'que' con k! No, señor Ricardo, estoy tan preocupada que mi hijo sea un burro para escribir… es más, ni siquiera escribe bien la palabra 'burro'… ¿Qué hago señor Ricardo?"

Le dije: "Mire señora, lo primero que tiene que hacer es calmarse, por favor, cálmese, respire, porque si no le va a dar un infarto. Lo que pasa con su hijo es relativamente normal y siempre ha pasado que los jóvenes prefieran comunicarse entre ellos con su propio código, porque se entienden y se comunican bien. Ahora con las redes sociales eso es mucho más frecuente que antes y los jóvenes siempre se están comunicando, entonces a veces se comen letras por escribir rápido o se inventan palabras… ¿qué tipo de palabras? Pues de todo tipo, porque es una comunicación libre".

Sigo comentándole a la señora: "No se mortifique y yo le recomiendo que tampoco lo obligue a escribir bien, porque ¿sabe qué? no le va a hacer caso. Mejor motívelo a descubrir más del lenguaje, acérquelo a los libros, lea usted con él y demuéstrele que el lenguaje le va a servir mucho más que para sólo comunicarse con sus amigos por WhatsApp".

Más tarde, en ese mismo lugar, se me acerca un señor un poquito mayor y me dice: "Tenemos que salvar a nuestro bello idioma, los jóvenes lo están destrozando…" Señor, mire, yo le puedo garantizar que al lenguaje no le va a pasar nada. Probablemente usted lo dice porque cree que para hablar bien es necesario hacerlo muy rebuscadamente, pero yo pienso que el utilizar adecuadamente al lenguaje es una decisión personal.

Además, el lenguaje es un ser vivo y evoluciona, cambia constantemente y eso es lo que lo hace maravilloso e interesante.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Jaime Valdés: ¿Qué significado tiene el nombre de Aníbal?

LE RESPONDO: Aníbal es un nombre que viene desde los fenicios, antepasados de los árabes. Significa "regalo de Dios" y en algunos idiomas lo escriben con 'h' y con doble 'n' porque sus raíces son Hanni que significa regalo y baal que era el dios principal de esos pueblos.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Nos damos cuenta de que estamos viejos cuando vemos que la ancianita que ayudamos a cruzar la calle, es nuestra esposa.