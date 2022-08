PALABRAS QUE NO SON BONITAS

Hay palabras feas, como un hecho. Porque no me va a decir usted que la palabra cacatúa es una palabra bella, a pesar de que la cacatúa es un ave de bello plumaje. Aceptemos que es una palaba no bonita.

Le pasa algo similar a lo que sufre su hermana la chachalaca con ese nombrecito que la ridiculiza tremendamente. Irónicamente, ya viéndola "en persona" nos damos cuenta de que la chachalaca también es una criatura muy hermosa, que el hecho de que su naturaleza sea algo alharaquienta, no la hace merecer ese degradante nombre.

Lo que pasa es que los de estas aves son nombres onomatopéyicos. ¿Y eso qué quiere decir? Onomatopéyico es aquello que se escribe o se forma describiendo un sonido; en este caso, el sonido característico de estos animalitos que no es muy armónico ni es muy agradable al oído.

Existen muchas otras palabras feas como la palabra cucaracha -o cucaracho, como decimos en el norte- que, a muchas personas, con sólo oírla, les hace crisparse porque se imaginan que uno de estos insectos les va a volar directito a la cara.

En general, las palabras que se asocian con cosas desagradables son desagradables, tal es el caso de las que se relacionan con la muerte como: autopsia, cadáver, morgue o ataúd; o las que se refieren a desechos orgánicos como excremento, excusado, diarrea, vómito o enema, incluso la forma técnica para llamarle a lo que popularmente se conoce como "la popó", y que para la ciencia, son heces fecales. El sólo escuchar esos vocablos nos hace exclamar: ¡guácala!

Una chica muy guapa, en un momento sumamente romántico, le dice al novio: "Fíjate puchunguito que hoy no voy a poder salir contigo porque traigo una diarrea muy fuerte, yo creo que me hicieron mal unos tacos de mollejas que me comí ayer en la oficina". Y si en vez de decirle que trae diarrea, le dice "es que traigo chorrillo", pues entonces ¡peor! Con esas palabras hace que el chavo que la tiene idealizada, se la imagine sentada en el excusado y con la cara contraída por el malestar estomacal. Como que se rompe un poco el encanto así, ¿no?

Así existen muchas palabras que, aunque algunas ni sepamos qué significan, tienen una horrorosa pinta.

Como ejemplos tenemos escorbuto -una enfermedad provocada por la falta de vitamina C-, carraspera -la irritación de la garganta-, sobaco, gurruño -algo todo arrugado y encogido- y muchas más.

¿Qué palabras poco agraciadas conoce usted?

ME PREGUNTA Jorge Cuadra: ¿Existe la palabra "accesar"?

LE RESPONDO: "Accesar" se usa como "acceder" o "dar ingreso" y ya está en el diccionario de la Real Academia Española. Se consideraba un error, pero ya se ha ido adoptando.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: El vino es inocente. El culpable es el borracho.