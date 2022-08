ME DUELE LA NOSTALGIA

Cuando llega la época navideña es cuando más nos ataca, me refiero a la nostalgia, porque nos ponemos a recordar las tradiciones tales como las peregrinaciones a la basílica de Guadalupe, las posadas, el encendido del pino… Eso de ir a misa y al salir, comprar unos churros rellenos calientitos…

Muchas veces los recuerdos duelen, y no precisamente porque sean malos, sino por el simple hecho de que representan costumbres que hacíamos en una época anterior… y dicen que todo tiempo anterior es mejor.

Está bien que muchos recuerdos duelan porque según la definición misma de la palabra "nostalgia", es una tristeza melancólica originada por un recuerdo de algo que ya perdimos.

"¡Ay dolor! Si no lloro, nomás me acuerdo…" En su origen griego, la palabra "nostalgia" se compone de nóstos que significa "regreso" y de algia que es "dolor" y que se usa mucho en medicina: cefalalgia es dolor de cabeza, cardialgia es dolor de corazón, etc.

Entonces, la nostalgia es aquello que nos hace "regresar" a un tiempo o a un lugar a través de los recuerdos y nos produce dolor y melancolía. Por cierto, ¿y la melancolía? Ah, pues es esa tristeza más profunda y permanente que se siente cuando anda uno muy "depre".

Lo curioso de la palabra "melancolía" es que, en su etimología griega, se compone de melas que significa "negro" y kholis que significa "bilis", o sea que la melancolía es "bilis negra". La bilis es esa sustancia que produce el hígado para facilitar la digestión… "Oiga, espéreme… ¿y qué tiene que ver el hígado con todo esto?" Pregunta ya desesperado un lector y le digo: calma y le explico.

Mire, lo que pasa es que la palabra "melancolía" nació de la antigua teoría de "los humores de Hipócrates", que dice que el cuerpo se compone de cuatro sustancias, las que deben estar siempre en equilibrio para que el cuerpo funcione correctamente… y una de ellas -de las sustancias- es la bilis negra que, cuando predomina, el temperamento de la persona se vuelve triste. Bueno, eso es lo que decía don Hipo.

Lo que puedo recomendarle a usted es que, aunque a veces los recuerdos le produzcan ese dolorcito, no deje permita que la pena, la pesadumbre, la aflicción o la morriña invadan su corazón.

Mejor alégrese y disfrute… porque, como dijo algún filósofo: ¡Estamos vivos… sólo por hoy!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA María de los Ángeles Sauza: el significado exacto de la palabra "morriña".

LE RESPONDO: El significado exacto es el del diccionario: "tristeza o melancolía, especialmente la nostalgia de la tierra natal".

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA. Dice una frase del noticiero: "El sujeto se encuentra gravemente herido… pero el predicado se encuentra bien".