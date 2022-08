SIEMPRE VAN EN PLURAL

El refrigerador, la estufa, un juego de cuchillería, una batería -de cocina, por supuesto- y muchas cosas más son los enseres que usted tiene en su cocina. Todos los muebles y utensilios que se utilizan para hacer el trabajo cotidiano en la cocina son enseres.

Cuando compró cada uno de ellos, ¿fue usted a la mueblería a comprar "un enser"? No lo creo. O sea, tiene muchos enseres en plural pero un enser, en singular, no existe. Así es. Por lo menos no existe la palabra cuando se asigna a un solo objeto.

Siempre se mencionarán varios, pocos o muchos, pero varios, porque ya ve usted como son los enseres, no pueden andar solos, les encanta andar en grupo. Bueno, es que los enseres es una palabra que cuando nació, ya venía en plural.

Y cuando vamos al supermercado nunca compramos "un viver" pero sí compramos víveres, en plural, que son los alimentos que necesitamos para el consumo de uno, de su familia y en general de las personas. Bueno pues aquí ya encontramos otra palabra nacida en parto múltiple: víveres.

Hay muchas más: los novios al casarse pues contraen nupcias… y ¿qué pasaría si el muchacho le dijera a la chica: "Mejor ¿sabes qué? Hoy vamos a contraer una nupcia nada más y el otro año contraemos otra y así nos vamos, año por año, nupcia por nupcia". Pues no. La nupcia no existe. O contraen nupcias en plural o callan para siempre.

Todas esas palabras que le he dicho no existen en singular. Hay otras que sí existen, aparecen en singular en el Diccionario, pero casi no se usan o se usan con un sentido diferente. Veamos ejemplos:

"Tener buenos modales" es ser educado, comportarse decentemente en sociedad, no decir groserías, realizar todas esas acciones con las que una persona demuestra su buena educación. Esos son los buenos modales, pero ¿existirá un modal aislado? Pues sí, a lo menos así está en el Diccionario de la Lengua Española y aclara que el modal es una de esas acciones que le digo. Así es, pero le confieso que yo nunca he oído que alguien diga que tiene un buen modal, o que aprendió un nuevo modal… la palabra ahí está pero casi nadie la usa.

Las exequias que son las honras que se le rinden a los muertitos, no existen en singular pero la tiniebla sí y la gárgara también, a pesar de que generalmente aludimos a ellas en plural. Decimos, por ejemplo: "estoy en tinieblas porque me cortaron la luz" y "voy al baño a hacer gárgaras con un enjuague bucal".

"Yo caminé mucho por aquellos andurriales" solía contar mi abuelo, refiriéndose como andurriales a ciertos lugares agrestes -no cultivados, llenos de maleza- pero nunca le oí referirse a un andurrial aislado que en el Diccionario viene descrito como "paraje extraviado o fuera del camino".

Vagamos por los alrededores de la ciudad, recorriendo las afueras de la población, conociendo los lugares aledaños -los lugares colindantes-, utilizando "los alrededores", "las afueras" y "los lugares aledaños" en plural sabiendo que el singular también existe aunque casi nunca se usen en este sentido.

Así es el lenguaje, sus reglas y sus costumbres.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

[email protected] Twitter: @donjuanrecaredo

ME PREGUNTA Tania Fernández: cuando una persona repite lo que la otra acaba de decir, el término correcto sería decir, ¿"está arremedando" o "está remedando" a la otra persona?

LE RESPONDO: Originalmente lo correcto es "remedar", aunque el Diccionario de la Lengua Española por el uso frecuente admite también la forma "arremedar" que antes era considerada errónea.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Las oportunidades no se pierden. Las que tú desperdicias, otro las encontrará.