LA MANZANA DE ADÁN

¿Se había preguntado usted alguna vez por qué se le llama así a la manzana de Adán? Yo sí, digo que sí me lo había preguntado porque esa protuberancia en el cuello de algunas personas lo que menos tiene es forma de manzana. En todo caso, yo la compararía con una nuez o tal vez con un hueso de durazno, pero, ¿manzana? Pues no, nada que ver.

Yo creo que algún mal traductor tuvo la culpa del dislate, porque en latín, la supuesta manzana es pomum adami y la traducción correcta hubiera sido: "protuberancia corpórea en un hombre". O sea que hay una gran diferencia entre esa expresión y la manzanita que parecía traer atorada "nuestro padre Adán". La expresión en hebreo puede traducirse de varias maneras y creo que se le quedó la menos adecuada. De hecho, hay algunas personas que ya le corrigieron y le dicen "nuez de Adán" a esta prominencia, formada en la parte anterior del cuello por el cartílago tiroides.

Y me voy a otra palabra preguntándole: ¿sabe usted qué es una jiribilla? ¿Con qué se come? ¿De qué color es? Se lo voy a decir. Jiribilla es el movimiento giratorio de un objeto lanzado, así que se usa en sentido figurado para decir que una frase lleva cierto "efecto", como que va hacia un punto pero al mismo tiempo va girando y tal vez por ese efecto vaya a caer en un lugar que no se imaginaba. Algunas personas entienden por jiribilla un relajo, una bulla o una situación caótica.

Hablando de palabras que empiezan con jota, se me viene a la memoria otra frase: "se armó la jicotera", entendiendo con ello que se formó un bullicio, un alboroto. Un jicote es una avispa. Jicote se deriva de la palabra náhuatl xicotli y la jicotera es un avispero, un nido de jicotes donde hay mucho bullicio y movimiento en todas direcciones.

La diana, esa que tocan con las trompetas en señal de gloria, yo hubiera creído que tenía alguna relación con la diosa romana de la caza pero no. Diana quiere decir "de día" y es que la diana es o era el toque militar que se dejaba escuchar para saludar al nuevo día y desde luego para que la tropa se levantara y se pusiera a trabajar.

Y otra: la fanfarria, que es el acto de fanfarrear, que es lo mismo que fanfarronear. En este caso fanfarrear es el acto de hacer ostentación del triunfo y de la superioridad.

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA Laura Márquez: ¿cuál es la forma correcta, oscuro u obscuro?

LE RESPONDO: Oscuro es una simplificación de obscuro. Ambas formas se consideran correctas.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Hay derrotas que tienen más dignidad que una victoria.