Las palabras tienen la palabra

Andaba un mexicano en Puerto Rico y se le ocurrió decir que le había picado un bicho y todos se rieron de él. A otro mexicano, en Cuba, le fue peor, porque le preguntó a una mesera que si estaba buena la papaya y la chica "le ha pega'o una clase de galleta chico, que por poco le tumba lo´ diente´…"

Una galleta en Cuba es una bofetada y la muchacha se la dio al mexicano porque creyó que le estaba haciendo preguntas indecentes… y es que para los cubanos la papaya es la parte más recóndita e identificativa del género femenino. La fruta que nosotros conocemos con ese nombre para ellos es fruta bomba. El bicho en Puerto Rico es la parte más identificativa del organismo masculino, así que por eso se rieron del mexicano que dijo que le había picado uno.

Aún de región a región, dentro del mismo territorio nacional, hay tantas diferencias idiomáticas, que batalla uno para entenderles hasta a los mismos hermanos mexicanos.

A mí me tocó en una ocasión vivir el caso: siendo de Monterrey y estando de paso por Chihuahua, la capital, me dicen: "Vamos a una desponchadora" y hasta que llegamos me di cuenta de que se trataba de lo que nosotros solemos llamar una vulcanizadora.

Ellos les dicen desponchadoras porque ahí se les quita lo ponchado a las llantas. Ponchado a su vez es un anglicismo. Viene del inglés to puncture que quiere decir punzar. En realidad, una llanta ponchada debería de ser, entonces, una llanta punzada.

Nosotros a los establecimientos donde reparan llantas les llamamos vulcanizadoras por Vulcano, el dios del fuego, pero resulta que hace mucho que el parchado de las llantas generalmente no se hace por medio de calentamiento.

¿Qué diferencia hay entre una chuparrosa y un chupamirto? Ninguna. Es el mismo pajarito, pero uno que lo vió chupando un mirto le puso chupamirto y otro que lo vió libando de una rosa, hizo lo propio y bautizó al animalito como chuparrosa.

Hubo aún otro más, que no sabía nada de flores y entonces le puso chupaflor o picaflor o chupamiel y el de la región naranjera le dice chupazar porque ahí las flores que alimentan al pajarito son principalmente las flores del naranjo, más comúnmente conocidas como azahares.

Hasta hubo quien le encontró al pajarito cierto parecido con una culebra por la forma en que tuerce el cuerpecillo y entonces le puso colibrí, que es como una culebrilla.

Así que hay que saber lo que se dice, según en donde se esté.

ME PREGUNTA Claudia Arellano: ¿La palabra carisma proviene de cara? Porque en ese caso solamente tendrían carisma quienes tengan cara atractiva.

LE RESPONDO: No lo creo así. Carisma viene del latín charisma y este vocablo se forma de una raíz griega caris, que se refiere a la gracia. De ahí debemos deducir que el que tiene carisma es el que tiene gracia.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La manera más fácil de hacerse famoso es morirse. Lástima que la fama sirva tan poco después de muerto.