Las jóvenes 'Rhaenyra' y 'Alicent' se despiden con una nueva boda roja

Los guiños a Game of Thrones no paran en House of the Dragon y esta vez hicieron a los fans recordar uno de los capítulos más cardiacos de la serie original: la boda roja en la que perdieron la vida “Rob Stark” y “Catelyn Stark”. En el capítulo anterior, “Rhaenyra” y el rey acordaron que ésta se casaría con “Leanor Velaryon” y fiel a su palabra, los jóvenes se dispusieron a celebrar su compromiso, no sin antes acordar que el matrimonio no interferiría con sus relaciones, pues “Leanor” tenía un amante y “Rhaenyra” tenía a “sir Criston” tan enamorado que éste no dudó en pedirle que se fugara con él. A pesar de ser solo la primera fiesta de una celebración de bodas que duraría siete días y que terminaría con la ceremonia de matrimonio ocurrieron muchas cosas, entre ellas “Alicent” dejó ver por primera vez sus colores, y de forma literal pues es sabido por los fans del libro que los bandos en la guerra Targaryen se definen por el color verde (usado por la reina) y el negro (usado por la princesa). “Daemon” recién viudo preguntó a “Rhaenyra” si eso es lo que ella quería y aprovechó para coquetear con “Leana”, hermana del futuro rey consorte y el amante de “Leanor” aconsejó a “sir Criston” que se mantuviera callado para quedar “felices los cuatro”. Con el corazón roto el caballero de la guardia real comenzó una pelea que terminó con la vida de “sir Joffrey” amante de “Leanor” en una escena tan sangrienta que a muchos dejó con la piel de gallina. El caos obligó a un rey cada vez más enfermo y a los Velaryon a adelantar todos los planes y casar a los jóvenes ese mismo día. Este capítulo de un ritmo más lento pero no por eso menos impactante, significó el final para las jóvenes “Rhaenyra” y “Alicent” interpretadas por Milly Alcock y Emily Carey respectivamente, pues a partir del capítulo seis, la serie dará un salto en el tiempo que traerá a nuevas actrices que les darán vida en una etapa más mayores. Se trata de las actrices Emma D’Arcy y Olivia Cooke. Otro personaje que también cambiará de actor es el pequeño príncipe “Aegon”, quien será interpretado por Tom Gynn-Carney. Aunque esto pueda preocupar a los fanáticos por el ritmo que ha tenido la serie y porque se han encariñado con estas actrices uno de los grandes favoritos permanecerá, Matt Smith en su papel de “Daemon”.