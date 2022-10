Las Ha*Ash llegan a La Laguna

Todo está listo para que este sábado, las Ha*Ash se presenten en la Comarca Lagunera.

Este primero de octubre, Hanna y Ashley ofrecerán en el Coliseo Centenario un concierto, como parte de su nueva gira, Mi salida contigo.

Las artistas entonarán clásicos como Odio amarte, Te dejo en libertad y 100 años, así como temas nuevos incluidos en su reciente disco de nombre HaashTag.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Ashley expresó que les es grato volver a Torreón.

"Sabemos que en La Laguna nos quieren mucho y créanme que el cariño es recíproco. Vamos a llevarles este sábado nuestra nueva gira de nombre Mi salida contigo, estamos echando la casa por la ventana con este tour. Considero que es la producción más grande que hemos tenido, nuestro deseo es que la gente que vaya al show diga, 'wow, dieron un levantón'", expresó.

En la misma charla, Ashley se mostró emocionada de saber que en la Comarca, México y en muchos países las canciones de Ha*Ash forman parte del "soundtrack" de las vidas de múltiples personas.

"Yo juré que yo era la única que escogía mal y que me iba muy mal en el amor y ya me he dado cuenta de que no soy la única y eso me da gusto porque en los conciertos, como estos que se llaman Mi salida contigo, los estamos invitando a que tengan una salida con nosotras y normalmente en las primeras citas lo que haces es hablar de cómo te ha ido en el amor para no repetir errores y eso es lo que pasa en los shows.

"Tenemos canciones más de desamor, que de amor, pero ver cómo las personas dedican las canciones y las cantan y se desahogan, le dan todo el sentido y el valor a nuestro trabajo", explicó recientemente.