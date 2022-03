Las frases polémicas del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón

Este martes fue detenido en Nuevo León el exgobernador independiente y excandidato presidencial, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco".

De acuerdo con la Fiscalía del estado, el también empresario es acusado por presunto desvío de recursos relacionado al caso conocido de las "Bronco Firmas", referente a la recaudación de apoyos para su candidatura presidencial en 2018, y para la cual, se presume, destinó recursos públicos.

El político que militó en el PRI por más de 33 años se abrió paso en redes sociales y se hizo de una base de seguidores gracias a su forma de hablar "más directa" y algunas de sus propuestas para erradicar la violencia, hecho que le valió convertirse en el primer gobernador independiente del país.

Con esta estrategia focalizada en redes sociales, "El Bronco" se quiso enfilar rumbo a la presidencia en 2018, hecho que le dio más visibilidad y que logró que sus polémicas frases generaran más reacciones.

Hay que mocharle las manos a los corruptos, propuso "El Bronco"

En el primer debate presidencial rumbo a las elecciones de 2018, el neoleonés propuso cortarle las manos a quienes cometieran delitos."Al que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción", dijo en el debate presidencial junto a Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala.

También de cara a las elecciones del 2018, pero antes siquiera de ser candidato oficial, Jaime Rodríguez generó polémica al señalar que su esposa comía más que el caballo que lo acompañaba a juntar apoyos electorales.

En Zacatecas, en una gira para recaudar firmas y ser acreditado como candidato independiente, "El Bronco" justificó sus gastos de precampaña con la frase: "mi caballo no me cuesta mucho, mi caballo come zacate, alfalfa y aquí hay, y un bulto de alimento por semana. Entonces mi caballo anda conmigo como anda mi vieja y come menos que mi vieja; entonces me sale mucho más barato mi caballo que mi vieja".

Sin embargo, ésta no es la única declaración de "El Bronco" que causó revuelo.

Mi mamá sigue estando buenota: El Broco

Además de los temas políticos, Rodríguez Calderón causó controversia al opinar sobre la alimentación maternal, la adopción homoparental, el consumo de drogas y el embarazo infantil.

En agosto de 2017, en su intento por promover que las madres amamanten a sus hijos, "El Bronco" puso de ejemplo a su madre Basilisia Calderón, de quien seguía "estando buenota".

"Yo fui amamantado por mi madre, tuvo 10 hijos y no le pasó nada, sigue estando buenota mi mamá, buenísima está mi mamá y no le pasó nada", expresó.

En ese mismo año, apenas un mes después, en un acto público en la Arena Monterrey para alumnos del Conalep, el entonces gobernador alentó a los jóvenes a levantar la mano si creían que el consumo de drogas estaba bien.

Luego de instarlos a responder su pregunta, el exmandatario aseguró que si creían que así era, en el futuro estarían recluidos en el penal de Topo Chico.

"Los que levantaron la mano y creen que sí está bien (el consumo de drogas), su futuro está en el penal de Topo Chico", lanzó.

En otra escuela, pero en 2016, durante la ceremonia para la instalación de la Red de Universidades Nuevoleonesas Promotoras de la Salud, el gobernador independiente habló sobre la obesidad infantil y el embarazo no deseado.

"El Bronco" se refirió de esa manera al hablar de que a las jovencitas les empieza a crecer el estómago y los novios que tienen por pareja "se van a buscar otra".

Como padres, aconsejó, dirigirse a las hijas y les digan: "mira, ven acá, a una niña gorda no la quiere nadie, sí, es duro, pero lo va a entender".

El 4 de octubre de ese año, Jaime Rodríguez dio un mensaje bastante claro a la comunidad homosexual durante un evento.

En un primer momento "El Bronco" se dijo a favor del matrimonio igualitario, su posición se torció cuando pidió que en caso de hacerlo, la comunidad lo hiciera en Coahuila, pues en Nuevo León era "antinatural".

"Cásense, sí, cásense, pero en Saltillo, aquí en Nuevo León no, porque no es natural", declaró.