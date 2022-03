¿De qué había señalado ya Samuel García al exgobernador Jaime Rodríguez antes de su captura?

En más de una ocasión el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señaló a Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", por temas de corrupción, principalmente por el llamado caso de las "broncofirmas".

1. Cuando lo denunció por "lavado" de dinero

En 2019, cuanto aún era senador, García presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal por los delitos de "lavado" de dinero, peculado, cohecho y uso ilícito de facultades, por diversas irregularidades presuntamente cometidas por "El Bronco" durante su campaña de 2018 por la presidencia.

"Está arrinconado", dijo García en esa ocasión.

"El Bronco" fue señalado por desvío de recursos humanos y materiales de personal del gobierno del Estado de Nuevo León para recolectar las firmas que requería para ser candidato independiente a la presidencia de la República. Es decir, como gobernador puso a sus subalternos y utilizó fondos del gobierno estatal para juntar las firmas.

En esa ocasión, el senador García señaló que se desviaron, "bajita la mano", 80 millones de pesos.

2. "No me comparen con 'El Bronco'"

El 13 de junio de 2021, cuando Samuel García recibió su constancia como gobernador electo de Nuevo León, dijo: "No me comparen con El Bronco, el nuestro será un gobierno mucho mejor". En esa ocasión aseguró que no perdería "ni un segundo en peleas ni en rencores".

3. Cuando lanzó campaña para denunciar actos de corrupción

Sin embargo, el 10 de octubre, ya en el gobierno, puso en marcha el programa "Péinate Nuevo León", para que a través de mensajes vía WhatsApp los ciudadanos denuncien presuntos actos de corrupción detectados en la administración estatal.

La iniciativa surgió a raíz de que un supuesto familiar de su antecesor, Jaime Rodríguez Calderón, acudió ante un empresario casinero a pedir, a nombre del nuevo mandatario, un "moche" de dos millones de pesos mensuales para permitir que la gente fume en la casa de apuestas.

"Este pelado corriente anda usurpando, diciendo que ahora él es el que va a cobrar los dos millones por casino, que siempre había cobrado "El Bronco", por permitir que se fume en esas casas de apuestas. El día de hoy queremos mandar un mensaje firme a esa gente corriente que no he detectado, que sigue en el gobierno y que, cuando van e inspeccionan o auditan, piden moche, eso se acabó", dijo García.

4. Señala a "El Bronco" de gastar más de 4 mil mdp

Un mes después, señaló directamente a "El Bronco" de gastar 4 mil 200 millones de pesos anuales "en zonceras, copetes y corrupción".Agregó que al revisar todas las corruptelas y gastos superfluos que hubo en la anterior administración en muchas áreas, al grado que un secretario tenía a su servicio nueve camionetas blindadas cuyo arrendamiento se pagaba por hora.

"Imagínense toda la obra que pudo haber hecho (Jaime Rodríguez) ya le dicen ahora El Vaquero, con cuatro mil 200 millones de pesos (por año), que mejor se fueron para hacer ricos a unos cuantos", expresó Samuel García.

5. Denuncia por adquisición de vagones usados

Más recientemente, el pasado 4 de febrero, el secretario de Movilidad y Planeación Urbana del gobierno de Nuevo León, Hernán Villareal Rodríguez, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por irregularidades y probables delitos en la adquisición de vagones usados y remanufacturados en Alemania por el gobierno de Rodríguez Calderón.

El funcionario explicó que el costo de adquisición y reacondicionamiento fue de 1,128 millones de pesos, y aunque ya se ha erogado el 90% de ese monto, de las 24 unidades que debe remaunufacturar y poner en servicio la empresa alemana Talbot en Metrorrey, sólo ha entregado 12 vagones que no se han puesto en operación, ya que no son confiables y no fueron acondicionados según lo requerido para las instalaciones del Metro.

En el tema del agua, el gobernador García Sepúlveda también ha señalado a funcionarios "ineptos y corruptos del vaquero (en referencia a 'El Bronco')", a quienes responsabilizó por el mal manejo del tema del agua, por no dar mantenimiento en las redes e infraestructura y no avanzar ni la mitad en la construcción de la presa Libertad, por lo cual, aseveró, no se quedarán sin sanción, pues hoy se sufre una situación por lo que ellos dejaron de hacer.