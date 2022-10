Las canciones que Shakira dedicó a Antonio de La Rúa y Gerard Piqué

Actualmente no importa si eres o no fanático de la música de Shakira, sus nuevos lanzamientos se han vuelto de lo que todos hablan debido a que la letra de sus canciones podrían hacer referencia a sus conflictos personales.

El mes de junio se anunció su separación del futbolista Gerard Piqué, y desde entonces todo lo que la artista colombiana hace está relacionado al conflicto que tendrá con su ahora expareja, ya que su ruptura ha estado envuelta en supuestas infidelidades por parte de él.

Te Felicito, el último estreno de la cantante, fue estrictamente analizado por el público luego de que muchos aseguran que la creación es dedicada al defensa del Barcelona, aunque no sería la primera vez que “Shak” le escribe un tema a sus parejas.

Durante sus más de 10 años de relación con Antonio de La Rúa, la intérprete de Hips don't lie le dedicó al empresario argentino tres canciones: Día de enero, Suerte y Lo que más.

Meses antes de iniciar el Mundial de Sudáfrica 2010, Shakira y Piqué causaron sensación con el rumor de que estaban saliendo, algo que manchó su ruptura con De La Rúa entre el 2010 y el 2011.

El primer tema en el que Shakira habla de Gerard es el de Loca, y fue en las calles de Barcelona donde se rodó el videoclip.

Broken Record y 23 son las otras dos canciones que la barranquillera escribió para el deportista, en las cuales hace mención a un rasgo físico que ella amaba de él… sus ojos azules.

Pero la colombiana siguió dejando claro que estaba muy emocionada con Piqué y estrenó Me Enamoré, donde relata parte de una cita que tuvo con el jugador cuando apenas estaban saliendo.

Sin embargo, Te Felicito llegó a cambiar completamente su perspectiva hacia Piqué, ya que lo tacha de falso y lo acusa de tratarla como una más.

“No me cuenten más historias no quiero saber, cómo he sido tan ciega no he podido ver, te deberían de dar unos carros hechos también”, menciona la canción mientras en el video ella muestra dos dedos de su mano, una seña que era parte de los festejos de gol que él hacía cuando le dedicaba algún gol.

Cabe señalar que una nueva canción de Shakira está por salir a la luz este 19 de octubre, Monotonía, misma que mantiene a sus fanáticos muy atentos.