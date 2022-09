Las batallas con dragones en House of the Dragon y Game of Thrones

El tercer capítulo de House of the Dragon llegó cargado de intriga y emoción. Con un nuevo y más largo salto en el tiempo, el público llegó a conocer a otro de los personajes clave dentro de este nuevo juego por el trono de hierro, el príncipe “Aegon”, hijo del rey “Viserys” y su nueva esposa “Alicent Hightower”. A pesar de este nuevo integrante al drama familiar, llamó más la atención uno de los momentos de acción que todos esperaban, dragones en el campo de batalla; pues a pesar de que House of the Dragon se desarrolla en el máximo apogeo de estas bestias, ha sido muy poco lo que han pasado en pantalla. En el capítulo dos fue posible ver cara a cara a “Caraxes”, dragón del príncipe “Daemon” y a “Syrax”, el dragón de la princesa “Rhaenyra”, pero no hubo fuego (al menos no de manera literal).

Durante el enfrentamiento con los piratas por los Peldaños de Piedra, “Caraxes” y “Daemon”, además de "Leanor Velaryon" y su dragón, se enfrentaron cara a cara con el enemigo y esto nos recordó las ocasiones en las que los dragones fueron clave en la batalla en Game of Thrones. Cuando los dragones de “Daenerys” comenzaron a crecer, una de sus primeras hazañas fue calcinar a “Kraznis”, el maestro esclavista, y liberar al ejército de Inmaculados. Más adelante, y mientras aún se encuentra en las Ciudades Libres, la “madre de dragones” montó por primera vez a “Drogon” cuando este llegó a rescatarla de la rebelión de los esclavistas en la arena de combate. Ya en Westeros una de las batallas más importantes de la serie tuvo lugar entre la horda Dothraki de “Daenerys” y el ejército Lannister, comandado por “Jamie” y “Bronn”. En esta batalla del capítulo Botines de Guerra, fue una referencia a la “Batalla del campo de fuego”, suceso importante en la conquista de Westeros en el que los tres dragones “Vhagar”, “Meraxes” y “Balerion” entraron al combate, acabando con los ejércitos. En Game of Thrones, solo uno de los dragones participó, “Daenerys”, montando a “Drogon” acabaron con las tropas de Lannister y después calcinó al padre y hermano de “Sam Tarly”, mejor amigo de “Jon Snow”. Los tres dragones de “Daenerys” después se unieron al equipo de exploradores que fueron en busca de los Caminantes Blancos y de su ejército de muertos; la “rompedora de cadenas” fue a rescatar a “Jon Snow”, “Gendry” y sus compañeros al ser acorralados por su enemigo, sin embargo, salir con vida les costó la vida de uno de los dragones. De nuevo contra los Caminantes Blancos y su nuevo dragón y esta vez con un jinete para cada uno de los dragones restantes, las bestias se enfrentaron durante la larga noche. Esta batalla de dragones, le puede dar al público una idea de cómo serán las próximas batallas en House of the Dragon, que serán así: dragón contra dragón. Finalmente, en el penúltimo capítulo de Game of Thrones, fue posible ver lo que hacen los dragones contra el ejército y la flota que protegen King´s Landing. Al igual que en Game of Thrones, la nueva serie promete grandes secuencias que involucran a estas criaturas que forman parte fundamental de la trama y que como se vio en el capítulo de ayer, la furia de los dragones y sus jinetes solo está comenzando.