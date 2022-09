Lanzarán película biográfica de Priscilla, esposa de Elivs Presley

Luego del éxito mundial que representó el estreno de "Elvis", la película que cuenta la vida de "el rey del rock", la cineasta Sofia Coppola ha dado a conocer que ya se encuentra en los preparativos para filmar "Priscilla", un largometraje basado en la autobiografía de la esposa del cantante, ¡ya eligió a la y el protagonista! ¿De quiénes se trata?

A dos meses de que "Elvis", la cinta de Baz Luhrmann, se estrenara en nuestro país, la historia en torno a Elvis Presley todavía no ha sido del todo contada, pues ahora toca el turno de conocer la sucesión de los hechos desde la perspectiva de Priscilla, quien en 1985 publicó la obra "Elvis and Me", distribuida por la editorial del "New York Times".

La venta del libro fue todo un éxito, por lo que en esa época las memorias de Priscilla fueron adaptas para crear una serie, en la que Susan Walters y Dale Midkiff interpretaron a Priscilla y Elvis, respectivamente.

(FOTO: ESPECIAL)

Ahora, es Sofia Coppola, la directora de películas como "Perdidos en Tokio", "María Antonieta" y "Las vírgenes suicidas", quien llevará a la pantalla grande la vida que Priscilla compartió con Elvis, a lo largo de quince años; siete de noviazgo y seis de matrimonio. Sin embargo, la madre de Lisa Marie decidió divorciarse del intérprete, cuando se percató que a lo largo de su relación, ella había vivido la vida de él, al encontrarse totalmente aislada de sus deseos y expectativas.

Priscilla y Elvis se conocieron cuando ella todavía era una adolescente, por lo que tuvo que crecer muy rápido. "No tuve mi propia vida. ... Así que realmente me perdí", reconoció para medios internacionales. "No me divorcié de él porque no lo amaba, él era el amor de mi vida, pero tenía que averiguar sobre el mundo" confesó.

(FOTO: ESPECIAL)

En este contexto, la nueva película no se centrará en la vida de Elvis, sino en la de Priscilla y abordará la crisis emocional a la que tuvo que enfrentarse a lo largo de su relación con la estrella de rock, por lo que Coppola ya eligió a sus dos protagonistas; Cailee Spaeny y Jacob Elordi.

De acuerdo a los pormenores publicados en "Daily Mail", Sofia ya había contemplado al reparto, todavía antes de que Baz Luhrmann eligiera a Austin Butler como el protagonista de su cinta. Pero la producción de la cineasta todavía se encuentra en el proceso de producción, que comenzará a filmarse en otoño en Toronto, Canadá. Pero es todo lo que se sabe hasta el momento, pues la directora no sugirió ninguna fecha de estreno.

(FOTO: ESPECIAL)

Esta no es la primera vez que Jacob Elordi, protagonista de "Euphoria", se pone en los zapatos de Elvis Presley, ya que para la víspera de Halloween de 2020, el actor de 25 años se disfrazó del intérprete de "Jailhouse Rock", junto a la modelo Kaia Gerber, de quien fue pareja. Casualmente, ahora Kaia es novia de Austin Butler.