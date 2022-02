Lanza Saltillo convocatoria para Academia de Policía 2022

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana lanzó la convocatoria a mujeres y hombres para inscribirse a la Academia de la Policía 2022, y ser parte de la Policía Municipal.

Alicia Faz Dávila, directora de la Academia, informó que en su plan de trabajo el alcalde José María Fraustro Siller incluye el eje Buen Gobierno y Seguridad y les pidió llevar a cabo un proceso de selección y capacitación que permita incrementar el estado de fuerza de Saltillo, una de sus prioridades.

Informó que durante su formación los cadetes recibirán una beca quincenal de 2 mil 500 pesos y al incorporarse a la Policía Municipal tendrán un sueldo inicial de 13 mil 500 pesos mensuales libres de impuestos, capacitación constante y la oportunidad de crecimiento en múltiples subespecializaciones.

“Quienes formen parte de la Policía Municipal deben, ante todo, tener una gran vocación de servicio; buscamos a quienes desean ayudar, proteger y velar por su comunidad”, dijo Faz Dávila.

Requisitos

La directora de la Academia informó que la invitación es para las personas entre los 18 años cumplidos y no mayor a 45 años.

Entre los requisitos está contar con el grado escolar de preparatoria, gozar de buena salud y no haber estado sujeto a procesos penales por delito doloso.

Faz Dávila dijo que, además, deben presentar la siguiente documentación requerida en tiempo y en forma: Copia de acta de nacimiento, solicitud de empleo elaborada, copia de cartilla militar, original de carta de no antecedentes penales (vigencia que no exceda los tres meses), copia de credencial de elector, comprobante de domicilio (no mayor a los dos meses), copia de licencia de conducir y copia de comprobante de estudios (ambos lados).

¿Le interesa?

La Academia de Policía abrió la convocatoria 2022.

• Entre los requisitos es tener de 18 a 45 años de edad.

• Está dirigida a mujeres y hombres.

• La papelería deberá ser presentada en la Academia de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche; y sábados y domingos de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

• La Academia Municipal está ubicada en carretera Saltillo-Torreón, No. 4140 (a un lado de la Estación de Bomberos Poniente).

• Para mayores informes la Academia puso a disposición los teléfonos 844 402.09.71 y 844 291.36.96.