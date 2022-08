Laguneros trabajaron en cintas nominadas al Premio Ariel 2022

El cine es una ventana a los sueños. Desde antes de que apareciera este arte, los seres humanos ya eran capaces de filmar escenas en sus trances oníricos, de encuadrar paisajes, formar narrativas y diseñar personajes que, en muchas ocasiones, representaban o se inspiraban en alguna persona real. Por eso, algunos expertos afirman que los humanos siempre han hecho cine, aunque la industria que hoy conocemos naciera a partir de avances científicos del siglo XIX, para posteriormente abrazarse de emociones y discursos al convertirse en el séptimo arte.

“El cine ha estado en desarrollo por siglos, en el estado de sueño. La gente supo inmediatamente cómo ver filmes porque lo habían estado haciendo desde siempre”, dijo alguna vez el director estadounidense Richar Linklater.

Quizá en el sueño es donde muchos jóvenes se filman mentalmente por primera vez, haciendo o participando en sus primeras películas. Ante la falta de oportunidad, muchos laguneros tienen que abandonar la región y emigrar a urbes como Ciudad de México, con el fin de instruirse y prepararse para buscar un lugar en la industria cinematográfica.

El camino de este sueño no es fácil, no todos los que parten de La Laguna logran culminar su objetivo. No obstante, quienes se hacen de un espacio entre los sets y locaciones, han conseguido trabajar en películas que, a la postre, compiten por reconocimientos en los más importantes premios y festivales.

Trabajo lagunero

El pasado martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) dio a conocer la lista de nominados a la 64 entrega del Premio Ariel. En la lista participan 140 títulos de diversos formatos.

En la categoría de Ópera prima, el documental Te nombré en el silencio es uno de los cinco filmes nominados. Esta película, dirigida por José María Espinosa de los Monteros, refleja la vida de las Rastreadoras del Fuerte, un grupo de mujeres sinaloenses que se han dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas.

Cabe destacar que el cinefotógrafo de este largometraje es el lagunero J. Daniel Zúñiga, cuya imagen reacciona con constancia ante cada acontecimiento, fotogramas en los que empleó pocas luces y adaptó según la locación. Zúñiga es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y hasta el momento ha trabajado con otros directores como Hugo Magaña o Carlos Morales, e incluso se encargó de la fotografía fija en el detrás de cámara de Roma, la película dirigida por Alfonso Cuarón.

Además, Zúñiga colaboró en otro filme nominado al Ariel 2022. el lagunero prestó su talento para trabajar la imagen de Reina, cinta de Ozan Mermer nominada a Mejor Cortometraje. Este material aborda la historia de Lola, quien se prepara para celebrar sus XV años sin saber que la noche anterior disolverá su infancia.

Mientras tanto, el también lagunero Kristian Rodríguez fue uno de los tres integrantes del equipo de Úrsula Schneider, quien estuvo a cargo del vestuario en la película Noche de fuego dirigida por Tatiana Huezo, la cual en 2021 se proyectó en Cannes y recibió 19 nominaciones al Premio Ariel 2022. Entre las nominaciones destaca la categoría a Mejor vestuario.

Noche de fuego también competirá en Coactuación femenina, Coactuación masculina, Dirección, Diseño de arte, Edición, Efectos especiales, Efectos visuales, Fotografía, Guion adaptado, Maquillaje, Música original, Revelación actoral, Sonido y Mejor película.

La gala de premiación de la 64 entrega del Premio Ariel, acontecerá el 11 de octubre en Ciudad de México.