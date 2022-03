Laguneros gozan la cumbia con Apache

Los sueños musicales de un niño que jugaba a ser artista por la calle Ildefonso Fuentes y el Bulevar Revolución se volvieron realidad y hoy puede decir con orgullo que está a cargo del grupo más querido, Tropicalísimo Apache.

Ese infante, que en la actualidad es padre y abuelo, no es otro sino Arturo Ortiz, líder de dicha agrupación que anoche apagó sus primeras 40 velitas con un gran concierto celebrando en el Coliseo Centenario.

La agrupación, que ha puesto en alto el nombre de La Laguna a nivel nacional einternacional, hizo un repaso de sus éxitos y aprovechó para entregar temas nuevos de su disco de 2020, Se ve y se siente.

Una de las grandes sorpresas de la velada fue la presencia de Víctor Solís, quien formó parte del grupo en el pasado y vino desde Obregón, Sonora (Donde ahora radica) para ser parte de la gran fiesta, la que también se unió otro exApache, Gerardo Veloz.

(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN/ FERNANDO COMPEÁN)

El recinto recibió a niños, jóvenes y adultos. Todos querían festejar con Apache, ycómo no si el grupo se ha vuelto un referente de nuestra región.

María de los Ángeles Salcedo, dijo ser fan número del conjunto, sin embargo, jamás había ido a un concierto de Apache porque, “ya me pesan las desveladas".

“Cuando Apache estuvo en el Teatro Nazas hace unos añitos no pude acudir porque estaba de viaje y cuando han hecho bailes pues no voy porque salen bien tarde, pero este como es concierto, si me animé", dijo entusiasmada.

Con una playera representativa de los artistas locales que le compraron sus padres al ingresar al Coliseo, el pequeño, Iván Ayala, comentó a El Siglo cómo fue que se volvió fan de Apache.

"Hola, tengo 11 años. Bueno, yo escucho al grupo desde chiquito porque a mi papá le encanta a y pues me pasó el gusto”, externó y añadió que le emocionaba bastante disfrutar en vivo un concierto de Apache.

(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN/ FERNANDO COMPEÁN)

A las 10:00 de la noche, en tres pantallas instaladas alrededor del escenario aparecieron imágenes de los primeros años de historia de la agrupación.

Arturo Ortiz, Arturo Ortiz Junior, Francisco Santacruz, Eddier Rivas, Javier Leal y los demás integrantes subieron al escenario minutos después; los gritos eufóricos de sus paisanos no se hicieron esperar.

“Gracias por estar aquí está noche para celebrar con nosotros estos 40 años de carrera. Gracias por ser nuestros cómplices durante tanto tiempo”, dijo Eddier antes de iniciar el show.

(FOTO: EL SIGLO DE TORREÓN/ FERNANDO COMPEÁN)

Duro a la baila, Talento de televisión y El mosaico fueron las primeras rolas que entregaron los “apaches”, quienes lucieron elegantes smokings para la ocasión.

El conjunto lagunero no escatimó en producción, y es que además de las pantallas, los artistas mostraron juegos de luces y efectos especiales que emocionaron mucho más a la audiencia.

Las palabras, canción de la autoría de Arturo Ortiz, y que él mismo interpreta fue la siguiente en el “set list” de la velada; los asistentes la corearon entusiasmados.

Además de habitantes de la Comarca, personas de otros estados como Chihuahua, Zacatecas y Nuevo León se dieron cita en el recital.

Tropicalísimo Apache continuo su fiesta con Enamorado, Al corazón no se engaña, Ojitos mentirosos, Loco y El paso del gusanito.

Entre el público se destacó la presencia de Susana Ortiz, ex vocalista de los Chicos de Barrio. Ella acudió a Arturo Ortiz, evidenciando que es su fan numero uno ya que bailó y cantó la mayoría de las rolas.

Tropicalísimo Apache siguió su festejo con más clásicos entre ellos Linda india, Se ve y se siente; Te gusta tequila, te gusta cerveza y por supuesto Viento.