Laguneros destacan en 2022

Este año que casi termina fue muy bueno para varios famosos de la Comarca Lagunera.

Ya sea en la música, la actuación o la conducción, diversos oriundos de la región destacaron de enero a diciembre con interesantes proyectos.

Markin López, Marisol González, Pablo Montero, Denisha, Wendolee Ayala, Iván Black y Mario Domm ofrecieron diversos proyectos que les dejaron muy buen sabor de boca, tanto a ellos como al público.

En una pasada entrevista con El Siglo de Torreón, Markin López se mostró entusiasmado de las oportunidades laborales que 2022 le brindó, pues además de Vecinos y la novela Cabo, se le vio en la obra de teatro, Vuelo 2403 y en la bioserie de María Féllix.

"Estoy muy agradecido con la vida. Es muy padre que los productores ya te ubiquen y te busquen. Me siento orgulloso, dejando la modestia a un lado, creo que mi trabajado me ha permitido seguir escalando peldaños", mencionó.Tu cara me suena y ¿Quién es la máscara?, fueron los proyectos con los que Marisol González volvió a brillar tras su salida el año pasado del matutino Hoy."Estoy feliz de seguir sumando cosas a mi carrera porque de esta manera sigo cumpliendo sueños y sigo llevando en el alto el nombre de Torreón por todos lados. Ser lagunera es maravilloso", dijo sumamente emocionada a "El Defensor de la Comunidad".

Este año fue complicado para el cantautor lagunero, Mario Domm, pues se separó de Alejandra Calleros, con quien procreó a sus hijos, Anja y Enya."Yo no le llamo separación, le llamo cambio de formato familiar, sin duda alguna, la mamá de mis hijos siempre va a ser mi familia, siempre la voy a tener cerca. No ha cambiado en nada mi relación con ella, al contrario, somos más unidos que nunca", contó Domm en una charla que dio a Ventaneando.

El lagunero se sinceró y lamentó que haya tenido que pasar por esa "dura" situación para poder crear canciones que el público podrá oír en los próximos discos del grupo Camila.

La egresada de la primera generación de La Academia, Wendolee Ayala, tuvo un año de contrastes y es que a nivel profesional le fue bien, tan es así que apareció en el reality show, Soy famoso ¡Sácame de aquí!, pero en lo personal tuvo varios problemas con su pareja que poco a poco fueron sanando.

"Viví una experiencia religiosa, una experiencia que me va a cambiar para el resto de la vida, en donde superé un montón de cosas que traía guardadas en el corazón", externó sobre su labor en el citado programa de TV Azteca.

Pese a que este 2022 enfrentó varias polémicas personales, Pablo Montero estuvo en la bioserie de El último rey y le fue muy bien, además se fue de gira por varias ciudades del extranjero y de México, entre ellas, Gómez Palacio.

"Además de crecer como actor, por la responsabilidad de interpretar a Vicente con todas las de la ley, hay una evolución muy importante en mi voz como cantante, que grandes personalidades me lo han hecho saber y es lo que quiero, que mi público disfrute de este crecimiento como intérprete", mencionó en entrevista acerca de su labor en la serie producida por Juan Osorio.

El cantautor lagunero, Iván Black, no dejó de laborar durante este año que casi termina, pero, sin duda, la cereza del pastel fue su participación en La Voz Azteca en el equipo de las Ha * Ash.

"Fue una experiencia increíble -su paso por La Voz-. Durante mucho tiempo me rehusaba, pero varias personas, entre ellas, algunas que estuvieron en el foro de El Siglo de Torreón cantando en meses anteriores, me contaron sobre su paso por La Voz y se me hizo chido, así que se me dio la oportunidad, hice los castings, me quedé y lo mejor fue que pude mostrar mi estilo entre rockerón, country y folk", contó.

Por su parte, Denisha, lagunera egresada de La Academia, de igual manera estuvo muy solicitada. Forma parte de las obras, Myst y 12 princesas en pugna y figuró en la serie La flor más bella, de Netflix.

Quien también no dejó de laborar a lo largo de los 12 meses, ha sido "Rosa Concha" (Héctor Ramírez), y es que anduvo de arriba para abajo llevando su buen humor.

"Estoy contenta de saludar a toda mi gente de La Laguna. Comadres, compadres les cuento que este año estuve en la obra El Briago de Oz en Monterrey junto a Mario Bezares, Ivonne Montero, "El Perro Guarumo" y Adrián Marcelo. Andaba yo a puro viaje y viaje entre CDMX y Monterrey".

"También me tocó estar de jurado en un concurso de baile del programa de baile de Gente Regia de Televisa Monterrey. Anduve en algunas ocasiones por Hoy, en Mojoe y figuré también varios proyectos de Israel Jaitovich, quien tiene a su cargo el canal Distrito Comedia y por supuesto apoyé a mi queridísima Laura G en su programa de La Mejor FM", dijo la llamada "Diva de la radio y la televisión", quien de igual manera fue parte del Teletón 2022 y de ciertas cápsulas de Qatar como parte de TUDN.

"Rosa Concha" externó que jamás olvidará este año porque fue, "de bastante aprendizaje, de muchas satisfacciones, pero también de mucho amor hacia mí misma y hacia mi trabajo. Yo creo que hemos aprendido que el aquí y ahora es lo más importante que podemos tener, y es que el mañana no lo tenemos asegurado", manifestó.