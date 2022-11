Laguneros denuncian fraude con trámite de Afore

Jessica, una joven desempleada recurrió a intermediarios para tramitar la ayuda por desempleo en su Administradora de Fondo para el Retiro (Afore), pero no solo no le entregaron la cantidad que le habían prometido, sino que su familia tuvo que pagarles la comisión por dicho trámite para no verse envuelta en un juicio interminable y que podría poner en riesgo su patrimonio.

En mayo de este año la joven mujer, quien se quedó sin trabajo como obrera de una fábrica, decidió hacer uso del retiro parcial de la Afore por desempleo, prestación a la que se tiene derecho una vez cada cinco años como una forma de sacar adelante gastos y compromisos, haciendo uso del dinero ahorrado para el futuro, mientras no se está cotizando al IMSS.

El problema fue que Jessica no acudió directamente a la Afore, sino que unas excompañeras la conectaron con ese intermediario, que le aseguró iba a entregarle la cantidad de 20 mil pesos a los pocos días.

Cuando iniciaron el trámite, una persona de nombre Julieta "N" le pidió un aval con domicilio en Torreón, pues ella vive en Gómez Palacio, por lo que recurrió a la familia de su pareja; la persona que actuó como fiador tuvo que firmar un pagaré por 8 mil 660 pesos, que es el monto de la comisión que se les cobraría del total del retiro, es decir 28 mil 660 pesos.

TESTIMONIO

Reyes Palomar denuncia que después de firmar esos documentos, su nuera no volvió a tener noticias del dinero, sino hasta más de un mes después cuando recibió una llamada telefónica para advertirle de que serían embargados en sus bienes porque Jessica había incumplido con el pago acordado.

Los avisos se hicieron también físicamente en el domicilio de los afectados, donde les entregaron una hoja membretada como "cobranza profesional", en la que aparece la misma dirección de la persona que inició el trámite y la que promovió el juicio ante el Juzgado Tercero Letrado, en la calle Juan Gutenberg sur.

En ese papel les exigen el pago inmediato, pues de lo contrario, tendrían que entregar bienes que garantizaran ese monto o liquidar el saldo total más todos los intereses moratorios, honorarios, gastos de ejecución y costas del juicio, que aumentarían la deuda hasta en un 100 por ciento y tendrían que pagarlo por la vía judicial.

Ante tal advertencia, no tuvieron otra opción que cubrir los más de 8 mil pesos contenidos en el pagaré, pese a que Jessica nunca recibió un peso de la cantidad que le prometieron, según consta en el reporte de semanas cotizadas, cuyo concepto de semanas descontadas por disposición de recursos está en ceros.

En dicho reporte, aparece que Jessica fue registrada ante el IMSS, por una persona cuyo apellido es el mismo que le ofreció el trámite, con un salario base de 965.88 pesos diarios y dada de baja el mismo día, el 30 de mayo.

Posteriormente, el 15 de julio, se hizo el mismo movimiento pero con un salario base de 199.44 pesos por día.

Reyes Palomar se decidió a hacer público el caso, para evitar que más personas como su nuera caigan en estos engaños y se vean en riesgo de tener que pagar dinero, o hasta tener que enfrentar conflictos judiciales sin tener los recursos necesarios, lo cual empeoraría su ya difícil situación económica al no contar con un trabajo e ingresos para mantener a sus familias. En estos casos, lo más adecuado es que los trabajadores hagan el trámite directamente en su Afore para evitarse todos estos problemas.

20

MIL PESOS

es la cantidad que le aseguraron a Jessica le sería entregada de su cuenta de Afore.