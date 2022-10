Laguneros acuden al Poder Judicial de Saltillo para denunciar injusticias

Un grupo de activistas de la región de La Laguna, así como víctimas de delitos, acudieron al Poder Judicial de Saltillo para manifestarse en contra de la violencia institucional, de la cual aseguraron han sido víctimas en la región de La Laguna.

Fue alrededor de las nueve de la mañana que 20 personas, entre hombres y mujeres, integrantes de Activistas Feministas de La Laguna, acudieron con pancartas y globos a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia, ubicadas en Francisco Coss en Saltillo, quienes pidieron, la intervención del magistrado presidente Miguel Mery Ayup.

Los manifestantes provenientes de Torreón, Matamoros y Francisco I Madero, encabezados por la activista Ariadne Lamont, realizaron una clausura simbólica de las instalaciones, esto luego de denunciar violencia institucional, impunidad y omisiones en varios casos que se encuentran en proceso.

Denunciaron que al ser víctimas directas e indirectas, no ha podido tener acceso a la justicia y además han sufrido además de malas prácticas que han afectado los debidos procesos.

De acuerdo a lo que señalaron además de ser víctimas de delitos, tienen que enfrentarse a negligencia, regaños, desinformación, indolencias y omisiones.

Entre las autoridades que señalaron se encontró, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridades de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), la Secretaría de Salud, médicos legistas y jueces de la región de La Laguna.

Por lo anterior, solicitaron la creación de una mesa interinstitucional permanente con titulares responsables de cada instancia y capacidad de tomar decisiones importantes.

Lo anterior, con el objetivo de que se revisen las carpetas de investigación y la mesa sea evaluada y monitoreada por autoridades externas al estado de Coahuila.

Durante la protesta expusieron varios casos de personas que se encuentran padeciendo la injusticia de estas autoridades, mismas que han entorpecido los casos.

“Son casos que están empantanados y no avanzan, no son cualquier cosa; se les ha hecho un mal proceso y no han tenido buena defensa o asesoría, pues han sido regañadas y humilladas las víctimas directas e indirectas”, dijo.