Lagunero llorando al cantar con Edén Muñoz en Torreón se hace viral 

Vaya que el cantante Edén Muñoz dejó huella en su primera presentación como solista en la ciudad de Torreón, Coahuila, el pasado viernes 1 de julio en el Coliseo Centenario.

Tal como lo informó El Siglo de Torreón en la crónica del concierto, el cantautor dejó que un joven en el público subiera para juntos interpretar “la mejor canción del mundo” momento que ahora se ha viralizado en las redes sociales.

En el video compartido por quien además se hace llamar Chipao, detalla que el cantante sinaloense hizo su sueño realidad.

“Cuando parecía que no se podía me agüité, pero nunca perdí la esperanza, ese momento en que me piden que suba, me ponen los In Ears y me dan un micrófono y yo sin parar de llorar, solo agradecido a Dios (...)”, describe en la grabación que compartió en su cuenta de Facebook y el cual acumula más de 48 mil reproducciones.

García, evidenció su emoción de estar junto a Edén al no dejar de abrazarlo y agradecerle la oportunidad de interpretar a duelo Olvidarte ¿cómo?, la cual fue escrita por Muñoz.

“Cantar mi canción favorita con mi ídolo y al finalizar que la gente pidiera otra, es un sentimiento que nunca había vivido!! Solo les puedo decir que nunca se rindan y siempre luchen por sus sueños, habrá quien nos tache de locos, pero en esta vida soy el loco que cumplió su sueño ARRIBA MATAMOROS COAHUILA Y TORREÓN” (sic), escribió Christian.