Lagunero Bruno Danzza se gana un lugar en la música

Siendo un niño, un domingo se sentó a ver televisión en la sala de su hogar en Torreón; esa vez, al cambiarle de canal (Con la perilla que había que darle vuelta, ya que en ese tiempo no existían los controles remotos) vio una actuación musical de José José y en ese momento dijo, "Yo quiero hacer eso".

Ese inquieto infante lagunero, que hoy en día es un reconocido cantautor, no es otro, sino Bruno Danzza, quien visitó el programa El Sonidero Lagunero para hablar de sus inicios musicales que recuerda con cariño y de los temas que ha entregado recientemente a María José y Sandra Echeverría.

"Tenía como 7 años cuando arribe a casa y me puse a ver la TV. Estaba el famoso Festival OTI y escuché a alguien cantando, era un muchacho con camisa negra y no era otro, sino José José cantando El triste; en ese momento la piel se me puso de gallina, se me mojaron los ojos y me di cuenta de que quería cantar", relató.

Recordó Bruno que el fallecido periodista Miguel Ángel Ruelas quien dedicó su vida a esta casa editora como gerente y otros cargos, lo motivó a participar en el programa Siempre en domingo que Raúl Velasco grabó en junio de 1988 en el Auditorio Municipal de Torreón.

"En una ocasión, el señor Miguel Ángel Ruelas me llamó y me dijo 'Oiga, voy a hablar con el señor Velasco para que lo incluya en el elenco' y yo en ese momento andaba muy enfermo de la garganta, entonces me negaba, sin embargo, él me convenció y vaya que el haber aceptado ha sido una decisión que fortaleció mi carrera", sostuvo.

Mientras cantaba estrofas de sus temas que han sido éxito en voces de varios artistas, Bruno compartió que en el desaparecido programa cantó temas del que fue su primer disco que hizo bajo el sello de EMI.

"Con ese material no pasó nada, pero luego saqué mi segundo disco independiente en el que venía el 'track' La gringa, el cual fue un éxito por todos lados", mencionó.

Después de promover el citado éxito, Bruno comenzó a escribir temas que grabaron La Industria del Amor, Alejandro Ibarra o Microchips y más tarde, según relató, llegó la oportunidad de trabajar en la composición del primer disco de Edith Márquez como solista, sin saber que esa acción sería un parteaguas en su carrera.

"Fue en el material debut de Edith que logré hacer canciones a la medida, es decir, para alguien, en especial porque antes componía temas para mí, que luego daba.

"Me fui a escribir al VIPS de San Jerónimo de CDMX, a la barra y ahí me puse a garabatear ideas en un cuaderno y así nació Mi error, mi fantasía y luego Mírame; canciones que le dieron el éxito a Edith y en el caso de Mírame también trascendió gracias a Jenni Rivera".

Danzza, quien ha elaborado más de 500 melodías, también agradeció en la charla a artistas como María José, Lupita D´ Alessio y Sandra Echeverría, quienes han confiado en él.

"Con María José se ha dado una química increíble. Soy coautor de su éxito Lo que tenías conmigo. Con Sandra recién lanzamos el tema Me vale", mencionó.

Por último, Bruno Danzza enumeró entusiasmado las razones que lo hacen sentir orgullo de la Comarca Lagunera.

"Somos muy trabajadores. Siempre nos abrimos camino pese a cualquier adversidad. Me fascina haber nacido en La Laguna".