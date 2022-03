Lagunero aparece en el nuevo video de Residente

El cantante, Residente, quien en estos días ha estado en polémica tras "atacar" a J Balvin a través la propuesta musical BZRP Music Sessions #49, ha dado a conocer hoy un nuevo sencillo.

Se trata de This Is Not America, rola que busca reivindicar al pueblo latino y en el que cantante señala que los que piensan que América es solo Estados Unidos, están equivocados.

"América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marrueco'. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los Mayas, con la Valdivia precolombina desde hace tiempo", menciona la melodía.

El video clip oficial de igual manera se lanzó este viernes en YouTube y en éste figura el rapero lagunero, Daoner.

El cantante también es actor y aparece en el clip como extra. Se le ve enfrentándose, junto con otros chavos, a una estampida de policías.

En entrevista con El Siglo de Torreón, Daoner comentó que se siente muy emocionado por haber formado parte de esta historia de Residente. Fue en Tijuana en donde, el torreonense grabó su participación.

El pasado 11 de marzo, Daoner presentó junto a Cristina García el sencillo Bailando, con el que ambos buscan divertir al público.

El año pasado, el artista decidió abrirse camino a nivel internacional.