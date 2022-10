Laguneras flechan a famosos

Hace unos días trascendió que Ana Araujo, la esposa de Pablo Lyle, nació en Torreón, Coahuila.

La joven tiene dos hijos, Aranza y Mauro, este último es producto de su relación con Lyle, oriundo de Mazatlán, Sinaloa, en donde la pareja tiene su hogar.

El actor de novelas y películas, que fue hallado culpable de homicidio involuntario tras quitarle la vida a un hombre luego de golpearlo en un momento de ofuscación, dio a conocer tiempo atrás a la revista, Hola cómo surgió el amor entre ambos.

Se conocieron siendo muy jóvenes, durante bastante tiempo no supieron nada el uno del otro, sin embargo, Ana viajó a CDMX y volvió a ver a Lyle, fue entonces que ambos se dieron cuenta de que Cupido los flechó en el primer encuentro que tuvieron.

"Tuvimos un breve romance de verano cuando ella tenía catorce y yo dieciséis años. Ocho años después, hace dos años, Ana vino a México, y cuando la vi, volví a sentir lo mismo", mencionó a dicho semanario.

Lyle no es el único que ha sido flechado por una lagunera, hay otros famosos que han mantenido romances con habitantes de la Comarca, algunos continúan, mientras que otros ya terminaron.

El actor, Mauricio Islas, se encuentra muy agradecido con la Comarca Lagunera por haberle otorgado el verdadero amor, así lo hizo saber en entrevista exclusiva con este diario.

"Quiero darles las gracias porque me han dado el mayor regalo de mi vida que es mi mujer, (la también actriz Paloma Quezada). Ella nació en Chihuahua, pero se crio en Torreón. En Torreón encontré el amor de mi vida, me ha dado lo mejor de mi vida; he ido mucho para allá y la verdad es que los quiero mucho", compartió.

Pedro Torres Méndez, hijo de Lucía Méndez y el productor Pedro Torres, halló el amor en La Laguna. Su esposa, María José Rodríguez, nació en Torreón. Ellos son padres de Victoria, la pequeña que trae vuelta loca a la intérprete de Corazón de piedra.

"Victoria me trae loca. Es divina, está hermosa. Cada vez va cambiando más y la verdad es que es un ser divino. No sabía lo que era ser abuela, pero es maravilloso. Estoy muy feliz, la verdad", contó Lucía a El Siglo de Torreón.

Aunque no quiso revelar el nombre del afortunado, la actriz regiomontana Wendy González expresó que en Torreón se encontraba el amor de su vida; esto, en una charla que sostuvo en junio de 2009 con este diario.

"Allá vive en la Comarca Lagunera, es mi novio de toda la vida, pero mejor luego les digo quién es, no sea que nos vayamos a meter en problemas", relató.

FRACASARON

Reyli Barba tuvo una relación con una lagunera, cuyo nombre tampoco ha revelado hasta ahora, pero el romance no floreció, de ahí que él compusiera el tema, La descarada.

"Verán, yo conocí una chica en Torreón y esa situación se convirtió en el tema de La descarada. No diré nada más", comentó tajante a El Siglo hace un tiempo.

Hace muchos, pero muchos años, el actor y bailarín, Ariel López Padilla mantuvo una relación amorosa con la gomezpalatina, Paulina Dibildox.

Tras permanecer un tiempo juntos, ambos tomaron caminos separados. Hace unos meses, López Padilla se paseó por la Comarca Lagunera; fue al Estadio Revolución y al Cristo de las Noas, por medio del teleférico. Se tomó varias fotos que compartió en sus redes sociales.

El actor, Juan Diego Covarrubias y lagunera, Edna Monroy contrajeron matrimonio en 2017, sin embargo, dos años después se divorciaron.

El año pasado, Juan Diego mencionó a la prensa nacional que él fue quien pidió el fin de su matrimonio a Monroy, pero él no ha hablado de las razones que llevó a la pareja a tomar tal decisión. Ahora, el artista se encuentra casado con Renata Haro.

