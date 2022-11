Lagunera Vivir Quintana, Alemán y más mexicanos aparecen en el soundtrack de Black Panther 2

Se acerca el 10 de noviembre, fecha en la que se estrenará en las pantallas de los cines de México y varias partes del mundo, la secuela de Black Panther (2018), que lleva por nombre Black Panther: Wakanda Forever; con ello, al igual que en la primera cinta, se espera el lanzamiento del soundtrack que estará cargado de poder mexicano.

Debido a que la película tendrá referencias a la cultura prehispánica, además de que contará con la actuación de mexicanos como Tenoch Huerta, quien da vida a Namor y Mabel Cadena, quien interpretará a Namora. La música estará a cargo de talento mexicano para llevar el "mexican pride" al máximo.

Uno de los temas principales es el del rapero Alemán, quien interpreta Pantera junto al rapero Rema.

Pero eso no es todo, ya que, además de tener presencia de talento mexicano, también lo será de la mano de la representación femenina con el talento de la lagunera Vivir Quintana, Mare Advertencia, Foudeqush, Calle x Vida, ADN Maya Colectivoy la rapera de ascendencia mexicana Snow Tha Product.

El álbum Black Panther: Wakanda Forever- Music From and Inspired By, la cual estará disponible el 4 de noviembre bajo los sellos Roc Nation Records/ Def Jam Recordings/ Hollywood Records.

Para promocionar el álbum se lanzó el tema principal Lift Me Up, interpretado por Rihanna, que hace su regreso a la música luego de varios años sin cantar.

Hay que recordar que la primera entrega de Black Panther fue aclamada, no solamente por su calidad cinematográfica, que le otorgó varias nominaciones al Oscar, incluida la categoría de mejor película, sino que también destacó por la calidad de su soundtrack, que estuvo formado principalmente por artistas del ámbito del rap, hip hop y r&b como SZA, Kendrick Lamar y The Weeknd, por mencionar algunos.

Tanto la película como la música de Black Panther: Wakanda Forever rinden tributo a Chadwick Boseman, el actor que daba vida a Black Panther, y que falleció el 28 de agosto de 2020 a los 43 años de edad, tras una batalla contra el cáncer de colon.

ESTE ES EL TRACKLIST DEL SOUNDTRACK DE BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER:

Lift Me Up- Rihanna

Love & Loyalty (Believe)- DBN Gogo, Sino Misolo, Kamo, Mphela, Young Stunna y Busiwa

Alone- Burna Boy

No Woman No Cry- Tems

Árboles Bajo El Mar- Vivir Quintana y Mare Advertencia

Con La Brisa- Foudeqush y Ludwig Goransson

La Vida- Snow Tha Product y E. 40

Interlude- Stormzy

Coming Back For You- Fireboy DML

They Want It, But No- Tobe Nwigwe y Fat Nwigwe

Laayl' Kuxa' ano'one- AND Maya Colectivo: Pat Boy, Yaalen K'UJ, All Mayan Winik

Limoncello- Og Dayv y Future

Anya Mmiri- Ckay y Pinkpantheress

Wake Up- Bloody Civilian y Rema

Pantera- Alemán y Rema

Jele- DBN Gogo, Sino Msolo, Kamo Mphela, Young Stunna y Busiswa

Inframundo- Blue Rojo

No Digas Mi Nombre- Calle X Vida y Foudeqush

Mi Pueblo- Guadalupe de Jesús Chan Poot