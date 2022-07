Lagunera quería ir a Cancún y termina siendo víctima de fraude

Un paquete familiar muy atractivo y a precio de ganga llamó la atención de “Alejandra” (como la llamaremos para proteger su identidad) en una supuesta agencia de viajes que ofrece sus servicios turísticos en una página de Facebook, hasta hoy todavía activa.

La mujer originaria del municipio de Gómez Palacio, Durango tenía planeado salir de viaje con sus dos hijos a las playas de Cancún, Quintana Roo por lo que se dio a la tarea de indagar en redes sociales, encontrándose con un paquete vacacional demasiado atractivo y muy económico que al final resultó ser un anzuelo para estafarla.

Por promoción, le ofrecieron un paquete por 16,900 pesos que incluía boletos de avión, hospedaje en un hotel 5 estrellas en una habitación junior suite vista al mar familiar, alimentos y bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas y traslado terrestre. Aparte, los supuestos prestadores de servicio de una página fraudulenta que en redes sociales se ostenta con el nombre de “In Travel Cancún” con más de 17 mil seguidores le cobraron otros 6,364 pesos por la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), por escoger sus asientos en el avión y por un impuesto en el hotel.

Alejandra se convenció y el 28 de junio de este 2022 empezó con los trámites, vía whatsApp.

“Buenas tardes Srta ….. Reciba un cordial saludo de coordinación de marketing promociones estaremos asistiendo a su reservación podría tomar una llamada 4 pm de hoy asistiendo Olga Márquez”, fue el primer mensaje que recibió la mujer.

Más tarde, la supuesta agencia adjuntó un correo electrónico: [email protected] y dos videos publicitarios.

Alejandra cayó en la jugosa oferta y eligió vacacionar del 14 al 18 de julio. Ahí se empezó a consumar el fraude, con transferencias electrónicas. “Me dijeron que en esta temporada alta y por seguridad, las habitaciones estaban volando por lo que me recomendaban depositar más de la tercera parte o todo el total, me lavaron la cabeza, me dan un número y me dicen que me van a mandar un contrato por PDF, que lo firmara y que luego ya les depositara, les liquidé en una sola exhibición, me piden mi INE por los dos lados y el recibo firmado, mi viaje ya estaba listo. Se identificaron como Grupo Expedia, el coordinador era Alexis Duarte, también estuve en contacto con Olga Márquez y Susana Díaz”.

En ese momento, Alejandra se comunicó a la aerolínea para verificar su reservación y le dijeron que sí, que ya estaba hecha. Le dieron los números de asiento y los nombres de las personas que viajarían.

Se llegó el día y el pasado jueves 14 de julio, Alejandra y sus dos hijos se presentaron en el aeropuerto de Torreón porque su vuelo a Cancún estaba programado a las 13:01 horas. Llegó dos horas antes al mostrador de la aerolínea, con sus maletas y todo lo necesario para lo que pensaban, serían las mejores vacaciones de verano en familia. “Pero en el mostrador les doy mis datos y me dicen que sí hubo una reservación pero que está cancelada por falta de pago. La cancelación se hizo un día antes, en ese momento se me cayeron todas mis ilusiones porque eran mis ahorros de todo el año”. Alejandra se puso a llorar al igual que sus hijos que estaban deseosos porque iban a conocer las playas de Cancún y además era la primera vez que viajarían en avión. Con todo y su frustración, la mujer marcó al hotel y le dijeron que no había ninguna reservación además de que la supuesta agencia de viajes, a partir de ahí ya no le respondió los mensajes ni las llamadas.

Tras ser víctima de fraude, Alejandra hizo la denuncia correspondiente a la Policía Cibernética donde le dijeron que investigarían el caso. Le dieron sus números de folio y también le comentaron “que no era la única, dicen que esos fraudes abundan y que cada día estaban recibiendo de 50 a 100 quejas”.

La afligida mujer decidió denunciar públicamente el caso porque quiere evitar que más personas caigan en estos fraudes cibernéticos. Admitió que su error fue no corroborar por otros medios este paquete que le ofrecieron y validar que la supuesta agencia estuviera registrada legalmente y que contara con un lugar físico establecido.