Lagunera Marisol González se somete a tratamiento para combatir crónico padecimiento 

Después la exreina de belleza, Marisol González, revelara que a sus 39 años padece de cansancio crónico, por lo que ahora se ha sometido a un tratamiento para combatirlo.

La lagunera compartió con TVNotas que este proceso la ha ayudado a no sufrir el agotamiento insomnio y estrés que dicho padecimiento le generaba.

“Son unos sueros que se aplican vía intravenosa, son personalizados, según el caso de cada paciente. A mí me pusieron antioxidantes y biotina y desde que me los inyectan no me he enfermado de nada”, dijo.

De acuerdo con sus declaraciones, González ya no siente más agotamiento y tampoco su esposo, Rafael Márquez Lugo, quien también se unió al tratamiento Wellness.

También, detalló que el suero se lo aplica cada mes, en una hora de sesión.

“Mi piel se ve y se siente más humectada, mi cabello está más brillante y fuerte, además de que ahora ya duermo bastante bien porque también padecía de insomnio. En general me siento muy motivada”.