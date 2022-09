Lagunera, Diana Roca, presenta material musical

La cantante lagunera, Diana Roca, presentará su propuesta musical este jueves en Los Ángeles, California.

El 8 de septiembre en el Celebrity Center de dicha ciudad, la intérprete ofrecerá sus canciones por medio de un espectáculo llamado My World.Diana Roca es una cantante Indie pop, multiinstrumentalista; toca piano, guitarra y algo de saxofón.

Estudió música en diferentes ciudades: CDMX, Torreón (de donde es originaria), Nueva York y Boston en el Berklee College of Music.Algunas de sus influencias son Adele, Luis Miguel, Al Jerrau, Sade & Cher.

Según un comunicado, el lanzamiento va dirigido a amigos, familia y los medios de comunicación.

Ella presentará 12 temas de los ochenta y noventa como The Way it Is y Take my breath Away en inglés y español con versiones nuevas, varias de ellas producidas por Humberto Gatica en Los Ángeles, California.

Una de las melodías de Celine Dion fue traducida al español por Alejandro Lerner.

Diana estará cantando en diferentes idiomas e introduciendo temas originales en sus próximos recitales. Además de la música, Roca es empresaria y en el 2022 lanzó al mercado americano su primer vino boutique, Anclados, producido en Parras, Coahuila, México.