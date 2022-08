La voz de dihablo: El 'nuevo' Exodus

El tiempo se pasa volando, como julio. Van transcurridos siete meses del año y es hora de hacer un corte. El virus de la pandemia nunca se fue, pero nosotros tuvimos que seguir. Se han hecho algunos ajustes en los calendarios, pero ya entramos de lleno a la época de conciertos y festivales. Y mientras Metallica sigue haciendo de las suyas en series para adolescentes y adultos nostálgicos, en la realidad, deshojamos la agenda con miras a lo que se viene.

El México Metal Fest ha estado activo en las recientes semanas. Ante las bajas de Death to All y Satyricon, puso en el cartel a dos leyendas: Asphyx e Incantation; 'death metal' macizo. Además, realizó un cambio de sede que, a todas luces, pronostica un crecimiento en el aforo (para los que quieren decir que la venta de boletos no camina). Ahora, el punto de encuentro será en la Expo Guadalupe (sobre avenida Las Américas Cruz con avenida Benito Juárez). Luego de tres ediciones en la explanada del estadio de los Sultanes, el Tío le da las gracias.

Según explican los organizadores, el cambio se da para mejorar, crecer y dar un mejor servicio al cliente. Aseguran también que están en charlas con el metro de Monterrey para buscar adecuar horarios de servicio al público. El México Metal Fest reactivó, además, la zona del Sobrino Consentido, que supone múltiples beneficios para quienes quieran estar más a gusto durante la doble jornada de duro metal. Sobre todo, carnita asada y bebida refrescante durante las veintitantas horas que durará el doble evento.

Las nuevas que se han venido acumulando en las recientes semanas no paran ahí. Grupos como UDO, Sepultura (cambio en el calendario), Obituary y Exodus tienen visitas pendientes con el público mexicano. Ensiferum, por su parte, tiene pactada una gira por nuestro país y Latinoamérica este año (a Monterrey le tocará el 18 de septiembre).

Todos estos anuncios y ajustes de fechas se dan tras un par de años revueltos, donde nada podía darse por hecho. El festival Candelabrum, que estaba por celebrar su primera edición, tuvo que postergarse hasta 2022. La Velaria de la Feria de León es la sede elegida. Parece un festival serio, con bandas tan importantes como Overkill, Carcass, Candlemass, Moonspell, Tribulation, entre otras, a celebrarse los días 2 y 3 de septiembre.

Este festival también tuvo que hacer ajustes; ante la baja de Grave, incluyó en el cartel a Sadistic Intent (hay que ir a verlos). Cabe hacer mención que ambas organizaciones dejaron claro que no tuvieron nada que ver en que las mencionadas bandas no pudieran visitar nuestro país este año. ¡Y es que con tanta cosa!... La buena noticia es que siguen en pie.

De los grupos que aún están por visitar el territorio nacional, me quisiera detener en Exodus, quienes apenas el año pasado editaron Persona Non Grata. Para muchos, un álbum efectivo, pero uno más en su discografía. Para mí, un gran regreso.

La agrupación californiana tardó 7 años en volver a lanzar material desde el buenazo Blood In, Blood Out, de 2014 y lo hace de gran manera, con un disco de 12 cortes que incluye una edición especial con blu-ray. En este álbum, Exodus mantiene la formación de los últimos años, excepto por la voz, con la vuelta de Steve "Zetro" Souza, que si bien puede dividir gustos, me parece que se acopla perfecto a un sonido que tiene conocido y dominado de sobra. El resto: Gary Holt, bastión de la guitarra; Tom Hunting, seguro en la batería; Lee Altus, en la otra guitarra; y Jack Gibson, en el bajo. Nada que reprocharles.

Persona Non Grata no descubre el hilo negro del 'thrash' y probablemente no sea reconocido como el mejor de su carrera, pero es un disco vigoroso que busca retomar parte de la esencia del grupo y que, seguramente, en concierto será un mazazo directo al tímpano de cualquiera que se anime a presenciar un show del Exodus actual. Aún recuerdo aquel 2013, en Guadalajara, cuando Rob Dukes puso a hacer 'moshpit' a más de 10 mil 'metalheads' sobre la arena VFG. Hoy, el presente es otro, no menos glorioso.

La reciente producción de Exodus incluye una dedicatoria a un listado de personas que ya no se encuentran con nosotros, sobre la misma Tierra. Sin duda, un producto más con tintes apocalípticos, tan característicos de la pandemia. Las fechas para sus visitas este año en México son: 9 de diciembre, en Monterrey, y al día siguiente (10 de dic.) en CDMX. ¡Allá nos vemos!

Por hoy, me despido, pero siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube]; @VozdelDihablo [Twitter e Instagram].