La Sonora Everest sigue imparable

Si hay una agrupación que ha puesto en alto el nombre de la Comarca Lagunera por todos lados es Sonora Everest.

El conjunto liderado por Iván Hernández, cumplió el pasado 26 de septiembre, 27 años de trayectoria, motivo por el que los músicos visitaron El Siglo de Torreón.

Los artistas se presentaron en el programa El Sonidero Lagunero, en donde cantaron tres melodías y además hablaron de su trayectoria y sus proyectos.

"Ya cumplimos 27 años y venimos a festejar aquí a El Siglo de Torreón. Han sido bastantes discos, mucha música que hemos hecho en todo este tiempo; también hemos visitado bastantes sitios de la Comarca, de México, Estados Unidos y hasta de Sudamérica", comentó Hernández.

Por su parte, Loreley Velázquez, también vocalista de la Sonora, expresó que se ha sentido de maravilla en esta aventura musical.

"Llevo 9 años en la Sonora Everest. Estoy muy contenta con el trabajo que hemos llevado en equipo", manifestó la artista.

Iván detalló que no todo ha sido color de rosa para la agrupación, pues han tenido que sortear varias dificultades.

"Ahora con la pandemia batallamos mucho, pero Dios nos ayudó para poder llevar comida a la casa. Nosotros hicimos muchas actividades que nos ayudaron a sobrellevar la contingencia". Recordó el cantante que fue la Everest la que comenzó con los conciertos que tuvieron que darse en línea en 2020 debido a la crisis sanitaria del coronavirus.

"Fuimos los primeros que hicimos transmisiones en vivo y nos fue muy bien", comentó.

El artista aprovechó la entrevista para hablar de una polémica que gira en torno al tema Túmbala y a los orígenes de la Sonora Everest.

"Vamos a hacer una aclaración sobre un conocido, fui empleado de él, Juan Pablo Carreón. Yo desde el 94 estoy en la agrupación, soy arreglista de muchos temas, algunos han pegado, otros no.

"Llega Mario Núñez, el autor de Túmbala, le vende la rola a Carreón y a nosotros nos ponen como músicos a arreglarlo y no nos dan nuestros créditos; yo he sido autor de muchos temas que han pegado de la Everest; los hechos hablan por sí solos".

Iván aclaró que él siempre estará agradecido con el fallecido Juan Carreón (Fundador de la Everest), padre de Juan Pablo (Actual líder de La Real Sonora), e iniciador de la Everest.

"Tras estar en la Sonora Everest, unos compañeros y yo formamos la Sonora Chevere un septiembre 26. A los 15 días, Juan Pablo me marca y me dice, 'terminando una temporada de conciertos, se quedan ustedes con el nombre (De Everest)', éramos cuatro personas en sociedad que buscábamos tener el nombre de Everest.

"Cuando vamos al notario, él nunca presentó nada. Pasó el tiempo, investigué yo y no se podía registrar porque había una banda rockera llamada Everest, no podía hasta que se les durmió y entro mi petición. Juan Pablo se acercó a nosotros para brindarlos el nombre del grupo, yo le pido que no se deje llevar con lo que le estén diciendo".

Por otro lado, Loreley agradeció a la gente que hoy en día la ubiquen entre las mejores cantantes de la región.

"Estoy muy agradecida que me tomen en cuenta. Hay muchas buenas cantantes y me da gusto que la audiencia me brinde su reconocimiento".

Iván reveló cuáles han sido las melodías que más les pide la gente en cada una de sus presentaciones.

"Hay muchas canciones que nos solicitan como Hoja en blanco, La vecina, Ella fui yo, Herida o Te apuesto. Nosotros siempre tratamos de seguir sacando música nueva".

Por último, Hernández expresó cuáles son las bondades que le han permitido a la Sonora Everest seguir tan vigente como hace 27 años.

"Estamos siempre sonando. Con todo y pandemia, trabajamos en las redes. Fuimos la primera agrupación lagunera que tocamos en Argentina. Lo que toca es seguir trabajando. Los fans mandan y son los que nos han permitido continuar".

Top 5

Las rolas que más le piden a la Everest son:

*Cuando acaba el placer

*La vecina

*Herida

*Te apuesto

*Hoja en blanco