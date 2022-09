La vida se va en un santiamén, pasa tan rápido, que en palabras de la actriz, María Alicia Delgado, hay que disfrutar cada segundo y reír lo más que se pueda porque, como ella misma lo ha reafirmado, "La risa alimenta el alma".

La nacida en Monterrey, quien se ha caracterizado por hacer muchos personajes de comedia en ¡Anabel!, Odisea Burbujas y el más reciente, ¿Tú crees?, le pidió a los laguneros en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón que hagan a un lado toda tristeza o enojo.

"La gente hoy en día está muy abierta al sufrimiento, como que hasta las personas se retan, se ven y ya en la charla dicen, '¿Cómo te ha ido?, 'Anda muy mal', 'pues eso no es nada, a mí me ha ido peor'; y no, no debemos ser así.

"Desgraciadamente, luego nos estigmatizamos, muchas personas comentan, 'uno viene a sufrir a este valle de lágrimas', y en verdad que hay que alejar esas ideas, nosotros fuimos creados para divertirnos, estar contentos, felices y en paz; disfruten todo lo más que se pueda, hay que tener esa consciencia de que estamos vivos y en cada respiración nos entra vida y bendición", comentó.

María Alicia atendió a esta casa editora vía telefónica con motivo del final de la primera temporada de ¿Tú crees?, proyecto que lideran Daniela Luján y Ricardo Margaleff, y que es un "spin off" de Una familia de diez.

"Volví a la comedia y me encantó. Estoy feliz de haber participado en esta serie que me encantó desde un principio. Es un programa para toda la familia que pueden disfrutar todos de cualquier edad y eso es muy importante en la televisión".

En ese sentido, Delgado reafirmó que es muy importante hacer este tipo de contenido en la actualidad.

"Varios adultos me dicen que luego están viendo televisión con sus hijos y salen cosas que ellos no deben de ver, así que esta serie es una maravilla".

La actriz mencionó que espera y que ante los buenos resultados de ¿Tú crees?, se anuncie una segunda temporada.

"Ojalá y sí se logre una próxima entrega. Daniela y Ricardo han hecho un gran trabajo con sus personajes. Desde que se hizo El diario de Daniela, no había vuelto a coincidir con Luján".

En ¿Tú crees?, María Alicia Delgado encarna a la divertida "Dora".

"Es una viejita metiche, argüendera, se mete en todo y aparece donde no debe a hacer chisme. Supuestamente limpia, pero ni lo hace. Me fascinó realizar este papel", expresó.

Por otro lado, Delgado agradeció a la vida, que le hayan llegado a lo largo de su carrera programas tan exitosos como ¡Anabel!, Odisea Burbujas, Derbez en cuando o Cero en conducta. "Son proyectos que duran en la memoria de las personas porque son blancos, que no ofenden. Fíjense hace cuantos años hacen de esos programas y bastantes personas se siguen acordando de ellos".

La actriz descartó que pudiera realizarse un reencuentro con sus compañeros de ¡Anabel!

"No creo que se dé. Con Carlos Ignacio sí pude coincidir porque sale en Una familia de diez y lo tuvimos en ¿Tú crees?, Eugenio, pues ya no vive acá y Anabel Ferreira no sé qué esté haciendo".

María Alicia no solo ha dominado el género de la comedia, también ha hecho drama, y es que los actores deben estar preparados para cualquier reto.

"Un actor le tiene que entrar a todo. La preparación que nos dan como actores es para todo, no para un género".