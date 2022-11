'La relación va muy mal'; Ingrid Coronado habla sobre los rumores de romance con Marco Antonio Regil

Ingrid Coronado y Marco Antonio Regil por fin hablaron abiertamente sobre el comentado romance que desde hace semanas circula en internet, en el que supuestamente la conductora de 48 años y el presentador de 52 mantenían una relación romántica.

Desde que colaboraron en un podcast sobre autoestima, las versiones sobre una supuesta relación entre ellos comenzó a potencializarse, y en esta ocasión ambos decidieron hacerle frente a las versiones con humor.

Regil fue el primero en hablar y le hizo un reclamo a la exesposa del fallecido Fernando del Solar.

"Esta relación va muy mal porque desde que grabamos el podcast no nos vemos; no sabe ni en qué ciudad vivo… es muy mala relación", expresó mientras se le salía una sonrisa.

(FOTO: ESPECIAL)

Pero Ingrid no se quedó callada y respondió: "Así no se puede Marcos, ya no quiero ser tu novia", expresó.

Ambos bromearon sobre esa supuesta relación de noviazgo que habría entre ellos, y la exconductora de "Venga la Alegría" mencionó que la distancia no es un factor que favorezca una relación entre ambos.

"Él vive en Los Ángeles ni siquiera sabía que vivía allá, amor de lejos felices los cuatro y así no, gracias", dijo.

Ingrid espera al hombre de su vida

Tanto Coronado como Regil admitieron que desde que empezó a sonar en los medios y en las redes las versiones de un supuesto romance, lo tomaron con humor.

"Desde el principio nos causó mucha gracias y jugamos con eso".

Aunque la química entre ellos es evidente, y tienen varias cosas en común, Ingrid reconoció que el que vivan en ciudades diferentes dificulta todo, la relación de amigos, para empezar.

"Viviendo tan lejos, no es tan fácil ni siquiera frecuentarnos como amigos".

Coronado admitió para "Venga la Alegría" que está en la espera del hombre de su vida y que está dispuesta a que la vida la sorprenda con un compañero con el que pueda compartir su vida.

(FOTO: ESPECIAL)

"Estoy esperando a que llegue el hombre de mi vida; no me gustaría describirlo, prefiero abrirme a la oportunidad que la vida me traiga a un hombre que tenga yo el deseo de poder compartir mi vida con él".

Ingrid mantiene una disputa legal con su ex Charly López por una propiedad; desde la muerte de Fernando del Solar, padre de dos de sus tres hijos, Ingrid Coronado ha dado de qué hablar con respecto a la herencia que el conductor argentino les dejó a Luciano y Paolo.