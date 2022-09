La producción de Pérdida total rodará en Torreón durante tres semanas

Este lunes se realizó el primer llamado en Torreón de la película Pérdida Total, dirigida por el cineasta Enrique Begné y producida por el lagunero Anwar "Pato" Safa. Se trata de una producción que estará rodando por tres semanas en distintos puntos de la ciudad.

Desde temprana hora, camiones de producción ocuparon el paso peatonal de la avenida Morelos, entre las calles Treviño y Falcón, sector que lució acordonado. Este lunes 26 y martes 27 de septiembre, el rodaje se concentrará en un hotel ubicado en la zona antes mencionada. La producción también contempla locaciones en Parras de la Fuente.

En entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón, el productor "Pato" Safa indicó que el equipo se muestra agradecido con el apoyo de La Laguna y que el rodaje contará con coordinación por parte de las autoridades, con el fin de no afectar la vida diaria de los ciudadanos.

El cast para esta película estará compuesto por actores de primer nivel como Leonardo Ortizgris, Rodrigo Oviedo, Héctor Kotsifakis, Joaquín Cosío, Alejandro Calva, Tato Alexander, Enrique Arreola entre otros. Además, también habrá talento local como "Flippy" Nevárez. Safa declaró que la producción eligió a La Laguna como locación para este proyecto debido, en gran parte, a la estética de sus paisajes y la duración de su luz natural.

"Enrique y yo preparamos juntos una serie para Disney, que se llama Papás por encargo. Al final Enrique no continuó en el proyecto porque la pandemia lo interrumpió y cuando retomamos él ya tenía otros compromisos, y terminé dirigiendo con Javier Colinas. Pero, en ese viaje conocí a Enrique y llegamos a 'scautear' La Laguna. Yo siempre quise traerme la serie para acá, no lo logré, pero sí vinimos a 'scautear' y cuando Enrique conoció los paisajes de la ciudad, se entusiasmó y me dijo: 'Oye, tengo una historia. Tengo una película que te quiero platicar'. Me la contó, me entusiasmé y juntos preparamos una carpeta para EFICINE (Estímulo Fiscal a Proyectos de Investigación en la Producción y Distribución Cinematográfica Nacional). Participamos y nos lo dieron".

Pérdida total cuenta con apoyo de EFICINE y de patrocinadores (entre ellos empresarios laguneros), tendrá un costo total de 28 millones de pesos y espera dejar en la región una derrama económica de 20 millones de pesos.

La película es una comedia oscura, situada en los años noventa. Narra la historia de "Claudio" (Leonardo Ortizgris) un tipo carismático, cuyo principal defecto es ser mentiroso. La trama lo confronta con uno de sus clientes enfurecidos. Por tal razón, decide emprender un viaje para tratar de vender su camioneta y conseguir el dinero para saldar su deuda. Eso genera una serie de situaciones que le complican la existencia.

"Tenemos lo más importante para hacer una gran película, que es un gran guion, director, fotógrafo y un gran cast".

Añadió la importancia de que producciones de este calibre lleguen a La Laguna, pues los jóvenes que sueñan con dedicarse al séptimo arte pueden comprobar que tal objetivo es posible.

"Siento que el realizar filmaciones aquí, lo hace más tangible para todos y lo convierte en una motivación, porque si nosotros podemos, todos pueden. El vernos haciéndolo, creo que puede motivar a jóvenes que a lo mejor están en esa edad clave, decisiva, de ver si se van a aventar a hacer esto y con que uno diga que sí, ya estamos cooperando y eso está padre".

"Pato" Safa agregó que, en un futuro, espera traer proyectos de similar magnitud a la región, pues es un objetivo que ha tenido desde hace años, sin embargo, las circunstancias no habían estado a su favor, por lo que agradeció a todo el personal, empresas e instituciones involucradas.

"Esperamos que sea el primero de muchos, la verdad. Queremos estar viniendo a La Laguna a filmar. Le echamos muchas ganas en pasadas ocasiones, pero las circunstancias, en esos tiempos de la inseguridad, no lo permitieron. Luego vino la pandemia, pero ahora me atrevo a decir que vienen tiempos buenos".

CALENDARIO

Según informó el Ayuntamiento de Torreón, en esta primera semana de filmación, se estarán realizando algunas modificaciones viales en la ciudad con motivo del rodaje. En primera instancia, este lunes 26 de septiembre se ocuparon cajones de estacionamiento y el tramo peatonal en avenida Morelos entre Falcón y Treviño.

Este martes 27, de 06:00 a 10:00 horas, habrá bloqueo intermitente en avenida Juárez, en el tramo entre Falcón y calzada Colón. Así como el apartado de estacionamiento público en avenida Juárez, entre Leona Vicario y Ramón Corona.

El viernes 30, de 06:30 a 10:30 horas, se obstruirá la calzada Colón, desde el bulevar Revolución hasta bulevar Independencia, en el sentido norte a sur. También se usarán cajones de estacionamiento en Juan E. García, entre bulevar Independencia y Gómez Farías.

Mientras que el lunes 3 de octubre, se repetirán las grabaciones en calzada Colón, con la misma logística del viernes 30 de septiembre.

La producción de Pérdida total rodará en Torreón durante tres semanas, después se trasladará a Parras de la Fuente para filmar una semana y regresará a la Perla de La Laguna para rodar dos días más.

SOBRE EL DIRECTOR

Pérdida total es la cuarta película del director mexicano Enrique Begné (Ciudad de México, 1967). Egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), ha dirigido los largometrajes Dos abrazos (2006), Compadres (2016) y Busco novio para mi mujer (2016).

SOBRE EL PRODUCTOR

Anwar "Pato" Safa es un cineasta lagunero, egresado de la carrera de Mercadotecnia. El Jeremías (2015), su ópera prima, recibió nueve nominaciones en la edición número 58 de los Premios Ariel, incluyendo Mejor Dirección y Mejor Guion Original. Actualmente es el productor de Pérdida total.