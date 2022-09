La poesía acerca a los jóvenes en la FILC

La poesía solicita a los jóvenes un momento de su tiempo. Se presenta ante ellos en forma de lo cotidiano, hace que estos se interesen por su esencia e invita a que convivan con ella, que le otorguen una oportunidad. Por lo menos esta es la tarea que el poeta Julio César Félix intenta realizar con su taller titulado Y mi bosque madura, el cual se imparte durante la edición 2022 de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC).

Se trata de un proyecto que forma parte del programa de desarrollo cultural infantil Alas y Raíces, que está dirigido a niños y adolescentes. El taller comenzó hace aproximadamente un mes en la Casa de la Cultura de Saltillo y durante esta semana, en la Sala Manuel Acuña, tendrá su extensión en el citado encuentro literario.

"La idea es acercar a los adolescentes a la lectura en voz alta, ver algunos rasgos de la comprensión lectora, en cómo recibimos un texto a partir de que lo escuchamos en voz alta, así como ver y reconocer algunos recursos retóricos o recursos de la literatura como son las palíndromas o palíndromos, los periquetes, greguerías. En realidad es acercar a los chavos al hecho literario", indicó Julio César Félix.

El taller se preocupa por indagar en qué experimenta el adolescente cuando lee un texto: un poema, un cuento, una minificción. Aquí el reto es tener acercamiento por medio del sonido, de la temática y del juego de ingenio. Es un traslado de lo literal a lo literario, mismo que acontece en el reto que significa crear jóvenes lectores, pues el bombardeo de información es evidente y existe un desfase entre la literatura y la sociedad.

"Si pensamos en otras épocas (y cuando digo otras épocas creo que es en otros siglos), donde la literatura estaba más cercana a gente de a pie que leía más el periódico, también estaba un poco más informada. Hoy es extraño, como dice Umberto Eco, que es una de las épocas donde más información tenemos y donde menos sabemos cosas. Entonces, sí es muy difícil, sí es un reto, porque los jóvenes no sólo no leen, sino que no les interesa. El reto es cómo generar un interés a estos lenguajes y, por lo tanto, a la poesía, que tal vez es lo más alejado para ellos que un cuento o una leyenda".

La metáfora es otra parcela que necesita cultivarse en las tierras del pensamiento. La evaluación de Félix arroja que a la juventud actual le cuesta distinguir entre los géneros literarios. Ese es el punto de partida, el puerto desde donde zarpar, para después surcar las olas de resistencia que todo ser humano enfrenta ante lo que desconoce.

Poco a poco, la marea del taller termina por llevar la embarcación hacia las playas de la escritura, a desembarcar en un terreno inexplorado para muchos jóvenes. Julio César Félix indica que no hay lecturas específicas cuyo funcionamiento sea fórmula mágica para lograr este cometido, pero quizá poetas como Jaime Sabines o Mario Benedetti sí simpaticen más con los lectores jóvenes a modo de introducción.

"También recomendaría buscar antologías de poesía mexicana reciente, y cuando digo reciente o actual, me refiero de unos cincuenta años para acá, para ir más o menos ubicando en nuestro idioma qué poetas (que algunos están vivos) qué escriben y qué escribieron. Seguramente eso estará más cercano que el poema del Mío Cid".